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日本擬更名釣魚台 外交部：我國固有領土無庸置疑
日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）行政區域地址更名為「登野城尖閣」，台灣民間團體今上午赴日本台灣交流協會前抗議。外交部今重申，釣魚台列嶼是台灣固有領土，毋庸置疑；我國擁有釣魚台列嶼主權的事實，不會因任何國家將其改名有任何改變。
外交部發言人歐江安今在例行記者會表示，第一時間已從台北及東京兩地向日方了解，同時表達我方嚴正關切，日方對釣魚台列嶼的片面舉動，無助於區域安全與穩定。誠懇呼籲石垣市議會，勿讓地方性事務影響台日全面友好夥伴關係。
歐江安表示，我國政府一貫主張以和平方式解決爭議，避免以單方行為升高緊張情勢，共同維持區域和平穩定，呼籲日方、中方相關各方理性自制，我方今後仍將持續關注並及時採取必要作為，捍衛我國主權及漁權。
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