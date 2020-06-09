撞期接見黨籍立委 韓國瑜恐將缺席明日高雄行動常會

接連遭逢高雄市長韓國瑜遭罷免、議長許崑源墜樓過世，讓國民黨在高雄市執政權搖搖欲墜。國民黨主席江啟臣明將在黨籍立委陪同，南下高雄向許拈香，並召開行動中常會討論後續對策。但因中常會召開時，韓正與黨籍立委會面，不出席常會幾可確定。

黨團目前規劃，明天上午10時30分，江啟臣將先率領黨籍立委前往濟南教會，參加立委李貴敏母親告別式，結束後即與黨籍立委轉赴高鐵站，趕搭高鐵南下，趕在下午1時35分至高雄殯儀館弔唁許崑源。

之後江啟臣將率黨團三長至高雄市黨部，主持下午2時召開的行動中常會。其餘黨籍立委則會轉往高雄市鳳山行政中心，下午2時30分時拜會韓國瑜。

由於行動中常會表定下午2時至4時召開，黨團拜會韓的時間安排在下午2時半至3時半間，黨團人士表示，具指定中常委身分的韓國瑜應已確定不會出席明天行動中常會。