組台灣國民黨？ 王金平：膝蓋想也知不可能

立法院前院長王金平今天上午到高雄市立殯儀館，悼祭墜樓去世的高雄市議長許崑源，除了感念許崑源在高雄市為國民黨的付出心力，他也表示對組台灣國民黨的事，「用膝蓋想也知道不會的事，不可能的事」。

王金平今天上午近10點30分，由高雄市農會總幹事蕭漢俊與各區農會總幹事代表陪同，進入靈堂祭拜5分鐘，表示面對許議長夫人，只能請她節哀，照顧好自己。

王金平說，議長許崑源講情重義，對他很不捨，而且多年來，高雄市的選舉，國民黨無論是市長選舉或是總統選舉，大多是請他擔任主任委員，擔任重要的角色，他所建議的相當多，所以大家都很感念他。

媒體提問王金平，對於韓國瑜遭罷免市長後，如何建議韓國瑜將來怎麼走。王金平回答， 「他（指韓國瑜）有自己有計畫，好好處理」 。國民黨要提補選人選，國民黨也有自己的打算，面向是多面的，要從本地找人，或者外地找，黨會去做各方面的考量，他沒任何建議。

對於傳聞王金平要組台灣國民黨的事情，王金平說，他說過「用膝蓋想也知道不會的事，不可能的事嘛」，說那是1位台獨大老的建議，不是他的建議。