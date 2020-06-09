釣魚台更名掀敏感話題 民團今赴日台交流協會抗議

日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）行政區地址更名為「登野城尖閣」，掀起台日更名大戰。釣魚台教育協會、中華保釣協會、台灣釣魚台光復會等民間團體今上午赴日台交流協會遞交抗議信，表達台灣民間捍衛釣魚台主權、漁權的決心。

日本主張擁有釣魚台列嶼主權，屬日本沖繩縣石垣市行政管轄。據琉球新報等日媒報導，石垣市議會6月份例會9日開議，將提出更名案，預定22日院會處理。由於執政黨占議會多數，預料表決將順利通過，10月1日更名。尖閣諸島有五個島嶼，「南小島2390」、「北小島2391」、「魚釣島2392」、「久場島2393」、「大正島2394」，此次更名將在前面加上「字登野城尖閣」，其他不變。

石垣市市長中山義隆表示，由於石垣島的登野城與尖閣諸島的登野城常讓人混淆不清，為了明確區隔而改名。此時提案只是因為行政程序已經準備完成，沒有特別考慮提案時機。

但此舉仍引發國內民間社團反彈。保釣團體上午赴日協遞交抗議書，不過日台交協並未出面回應。釣魚台教育協會指出，日本歷來所有命名或改名、私有或國有化的行徑，等於是在我國的領土上行使日本的主權，連帶鞏固與主權相關的漁權及其他權利，已嚴重侵犯我國領土、主權、漁權。

民團表示，在中美對峙、兩岸矛盾、新冠疫情的情勢中，日本政府利用石垣市議會的改名行徑，意圖侵犯我國領土、主權、漁權，有如趁火打劫，令人不齒。台灣宜蘭與基隆的漁港，尤其是南方澳的漁民，世代以釣魚台週遭海域為傳統漁場，這樣的集體記憶與歷史事實上溯數代，包括今天仍在濤浪中拚搏的漁民。

民團強調，最遲在十四、十五世紀間，明朝的文獻已出現釣魚嶼等島嶼的名稱，包括黃尾嶼、赤嶼等，這幾個島的名稱，最晚在500多年前已由我方命名，延續至今，直到日本併吞琉球時還承認我方名稱。不是尖閣或登野城。釣魚台列嶼海域是屬於我國固有領土。

民團表示，台灣民眾反對日本將我國領土釣魚台命名為尖閣諸島或登野城尖閣，也反對日本在釣魚台列嶼島上建設、或在週遭海域非法巡行及暴力對待台灣漁民。呼籲菜政府硬起來，向日方宣示釣魚台主權。