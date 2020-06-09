李來希被停權罰太輕？ 王育敏：綠消費死者 連黨紀都沒祭

國民黨考紀會昨針對言行不當的黨員李來希、徐正文祭出停權兩年處分，卻遭網友批評罰太輕，為何不直接開除黨籍？國民黨文傳會主委王育敏表示，國民黨對言行爭議的黨員已做出停權處分，但民進黨主席蔡英文對於自家消費死者的民代，有祭出什麼黨祭嗎？蔡英文要有看法，而不是躲起來。

王育敏表示，很多網路發言已超過人性底線，更惡劣的是，身為民意代表，竟第一時間發文消費死者，這樣的行為應該譴責。蔡英文總統面對自己的黨公職發言引發喧然大波，卻完全沒有親自出來講一句話，民進黨的黨紀在哪裡？

王育敏說，國民黨面對言行爭議的黨員已做出停權處分，但民進黨對消費死者的嚴重錯誤，有祭出什麼黨紀嗎？那些說國民黨罰太輕的網友應該去看一下民進黨。現在社會的問題，就是這些會帶風向的網友，到底心裡的是是非價值還是政黨價值？這麼嚴重的發言，應該開除黨籍，如果總是雙重標準，就不要高喊自己是正義的價值，不然就太廉價了。