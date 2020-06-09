王世堅：韓國瑜像彗星 閃亮就好別撞地球

高雄市長韓國瑜被罷免成功，最早在北市議會質詢捧紅韓國瑜的民進黨北市議員王世堅今天在臉書表示，韓國瑜是藍營政治領袖，他以六字呼籲韓國瑜「提得起放得下」。王也向韓國瑜喊話，應站出來呼籲韓粉及支持者讓社會恢復平靜。另外，對於高雄市長補選，王世堅也籲國民黨應放棄補選，一白遮三醜。

王世堅說，韓國瑜就像一顆彗星，畫過天際讓我們看到彗星閃亮光芒就好，但不要彗星撞地球，國民黨不斷煽動韓國瑜提訴訟，原來國民黨是在覬覦高雄市長補選。

有「扶龍王」之稱的王世堅，過去曾在議會質詢時，因韓國瑜大戰王世堅，韓問「世間情是何物」，不僅讓一旁的市長柯文哲笑翻，也捧紅韓國瑜。王世堅還曾評韓國瑜是笨不是壞，但對於被韓國瑜罷免成功，王世堅呼籲韓國瑜，應站出來要韓粉及支持者冷靜，並讓社會恢復平靜，這才是有意義的。

王世堅說，他也認為國民黨應放棄補選。王分析，第一，國民黨過去在高雄從未培養人才，這剛好遮掩國民黨的臨時抱佛腳；第二，國民黨社會支持度僅9%，低於韓國瑜個人支持度的10多%，這可遮掩國民黨的低社會支持；第三，韓國瑜不得高雄市民民心93萬高票被罷免，國民黨還要重拾韓國瑜的大旗補選？

王世堅說，若國民黨是打算另起爐灶，韓國瑜才剛被罷免屍骨未寒，國民黨這樣對得起韓國瑜嗎？這凸顯了國民黨的師出無名。國民黨乾脆補選交白卷，一白遮三醜，遮蔽你的沒做好！