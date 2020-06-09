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釣魚台行政區 台日更名大戰

聯合報 / 記者戴永華汪莉絹／連線報導
宜蘭縣長林姿妙（中）與藍綠議員，昨天共同宣誓捍衛釣魚台主權，將邀請蔡英文總統一起登島掛牌，宣示主權。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙（中）與藍綠議員，昨天共同宣誓捍衛釣魚台主權，將邀請蔡英文總統一起登島掛牌，宣示主權。記者戴永華／攝影

日本石垣市今天將在議會表決把釣魚台行政區地址更名為「登野城尖閣」，引起兩岸抗議。宜蘭縣議員蔡文益發動連署，要求把釣魚台改名為「頭城釣魚台」反制，宜蘭縣長林姿妙也表示要與議會帶隊登島掛門牌，並邀請蔡英文總統同往宣示主權；大陸則派出海警船巡弋釣魚台海域宣示主權。

據了解，日方聲稱擁有釣魚台管轄權的石垣市今將在議會投票表決，把釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）行政區域住址由「登野城」改為「登野城尖閣」，因執政黨民代占多數，表決通過後十月一日更名。

但釣魚台屬我國宜蘭縣頭城鎮管轄權，頭城鎮籍縣議員蔡文益昨天連署提案，建議將把釣魚台改名為「頭城釣魚台」，藉以反制日方擅自改名。提案獲多數不同黨派議員支持，將經由縣政府送請內政部更名。

蔡文益表示，釣魚台是頭城鎮大溪里所有，日本人憑什麼更改我國領土名稱？釣魚台鄰近海域也是漁民捕魚的地方，日方改名一事不只影響主權，更影響漁權，台灣應不分黨派抗議這種惡霸行為。

國、民兩黨議員昨天共同舉行記者會，議長張建榮與縣長林姿妙都出席，各黨派議員高喊「釣魚台宜蘭的」、「登島掛門牌」口號，要擇期登島掛上頭城鎮「釣魚台路一號」門牌。

林姿妙表示，釣魚台是「我們宜蘭的、中華民國土地」，呼籲全民動起來捍衛國土，府會將帶隊前往釣魚台宣示主權。媒體詢問是否邀蔡總統一起登島，她回應「當然希望」，中央與地方應不分藍綠，捍衛中華民國主權。

民進黨議會黨團總召陳俊宇說，不一定是總統出馬登島，只要中央有足夠層級的人配合縣府行動都支持，藍綠不同黨派議員也會前往，也請日方重視台灣人想法，不要因為釣魚台問題，破壞雙方好不容易建立的友誼。

自二○一二年日本將釣魚台國有化引發大陸強烈不滿後，大陸海警船在釣魚台海域巡航宣誓主權已進入常態化，並常與日本軍艦對峙，也驅趕日本船隻。二○一二年東京都知事石原慎太郎有意募款買下釣魚台，宜蘭縣蘇澳漁民團體更號召七、八十艘漁船前往釣魚台宣示主權、護漁權，雙方船艦在海上互噴水柱後返航。

大陸外交部也多次重申，「釣魚台及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土，中方維護領土主權的決心和意志堅定不移。無論日方說什麼、做什麼，都改變不了釣魚台屬於中國的事實。」大陸海警局官方微博昨天也發布消息稱，六月八日「中國海警一三○二艦艇編隊在中國釣魚島（釣魚台）領海內巡航」。

釣魚台 日本 林姿妙

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