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不只講政治 國民黨團周四座談要吳怡玎分享投資理財

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院休會，國民黨團也啟動黨團立委助理「在職訓練」，將舉辦系列「專業經驗分享座談會」，邀請黨籍立委依據各自專業，為助理強化專業與生活技能。首場座談會週四下午登場，將由出身財經界的新科立委吳怡玎分享投資理財經驗。圖／國民黨團提供
立法院休會，國民黨團也啟動黨團立委助理「在職訓練」，將舉辦系列「專業經驗分享座談會」，邀請黨籍立委依據各自專業，為助理強化專業與生活技能。首場座談會週四下午登場，將由出身財經界的新科立委吳怡玎分享投資理財經驗。圖／國民黨團提供

立法院休會，國民黨團也啟動黨團立委助理「在職訓練」，將舉辦系列「專業經驗分享座談會」，邀請黨籍立委依據各自專業，為助理強化專業與生活技能。首場座談會周四下午登場，將由出身財經界的新科立委吳怡玎分享投資理財經驗。

國民黨團主任沈建億表示，本來想找外面專家學者分享，後來決定從立委下手，這樣辦座談會除可讓助理提昇專業技能，也能增益其他生活上可能有需要的知識，也希望透過座談，讓黨籍立委能與黨團或立委助理們有更多的一些互動。

沈建億說，檢視之後發覺吳怡玎是一個很特別的經歷，一般民眾要接觸高盛副總裁已經很難，更別提吳的在職經驗、為什麼轉戰立委？這些都是有趣的故事。此外，包含理財與退休規劃部分專業，也希望透過座談給予助理一些指導。

沈建億表示，一般助理工作到30至40歲以後，對外來生涯與理財都要提早做準備，現在黨團剛好有這樣一個優秀的講師對象，為什麼不善用她。

至於之後課程，沈建億說，不會以固定舉辦的方式進行，只要有特殊議題，授課或分享經驗的立委講師也確定，就可隨時再安排，能與立院下會期預算會期能契合更好。重點是座談會過程，委員可以有些想法，助理也能獲得一些知識。

沈建億舉例，像是立委吳斯懷對軍方有相當熟悉度，也許可與助理分享過去在部隊服務時觀察，在無關機密的情形下，比如台灣國防是否真如外界所說的如此不堪，或是軍事採購流程等，讓助理在閱讀預算書時也有更深一層的知識背景。

此外，沈建億說，立委葉毓蘭也是好對象，她對於警政事務有熟悉度，也可與黨團助理分享當前警察需求理想與現實、法令問題。

國民黨 警察 立法院

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