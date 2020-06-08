國民黨開除謝立功 李來希、徐正文停權兩年

國民黨考紀會今開會，處理黨員移民署前署長謝立功、全國公務人員協會榮譽理事長李來希及中央委員徐正文黨籍案。考紀會主委葉慶元表示，謝立功確定開除黨籍，李來希與徐正文停權兩年。

謝立功日前發出聲明，表示自已接受台灣民眾黨主席柯文哲邀約，擔任民眾黨秘書長。葉慶元說，只要加入他黨以及擔任他黨黨職，都會被開除黨籍。

上個月李來希因不滿時代力量立委王婉瑜挺罷韓，拿小燈泡事件做文章引發社會爭議；徐正文則是在新冠肺炎期間擅自說明包機一事，考紀會決定將兩人停權兩年。