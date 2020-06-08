北市議員質詢有無遭「國家隊」打壓 柯文哲：他打他的我做我的

台北市議員陳建銘今天質詢表示，「罷韓」通過，高雄市長韓國瑜指稱遭國家隊打壓，是否有同感，後續會不會變成「罷柯」。台北市長柯文哲答詢指出，「他打他的、我做我的」。

台北市議會下午進行市政總質詢，陳建銘質詢表示，「罷韓」通過，如何看韓國瑜發表「兩個感謝、三個遺憾、一個祝福」談話。

陳建銘再指出，「罷韓」後是否要開始「罷柯」，有民主進步黨桃園市議員公開在網路號召「罷柯」，許多民進黨公職人員也開始動作，外界許多人提出解方，柯文哲是否要「順時中、拜貞昌、學英文」，若乖就不罷、反之就「罷柯」，對此有無解套方式。

他話鋒一轉提到，曾代表中國國民黨參選基隆市長的謝立功受邀擔任民眾黨秘書長，媒體報導指柯文哲近來與藍營人士頻頻互動，現在是否要拉藍打綠，藉此保護民眾黨發展及後柯時期的作為。

陳建銘最後指出，韓國瑜自認受到國家隊打壓，讓韓國瑜無法工作及發聲，柯文哲有無此體驗；台北市長任期剩下兩年已開始進入跛腳時期，如何延續政治影響力，才能繼續推動市政及保住後續政治路，以護市民福利。

柯文哲答詢表示，他沒看到韓國瑜的談話，所以不曉得，他認為「做自己就好」；他否認有「拉藍」動作，謝立功已經退出國民黨，民眾黨用人不會管其過去的背景。

對於是否有感受到國家隊打壓的質詢，柯文哲說，「不會啦」可以做的工作都做不完了，且北市府拿中央的補助項目很少，「他打他的、我做我的」。