侯友宜擋箭牌？柯文哲：努力推薦別人排我前面

台北市長柯文哲今天赴議會總質詢，台北市議員鍾小平問柯文哲，為何找侯友宜當擋箭牌？柯文哲說，「就是要躲、要趴低一點」。

柯文哲說，侯友宜應該是蔡英文的主要敵人，他只是次要敵人，因為他比較沒有資源，若將國民黨的資源投注下去，侯友宜還是比較強，但他們(國民黨)會變來變去，還是要等半年就知道，說到這，柯文哲嘆「哎呦，不用在這裡討論這問題，與市政無關。」

議員汪志冰則認為，對民進黨來說，柯文哲還是排在侯友宜前面，因民進黨評估，柯文哲會吃到民進黨的票，所以要先把柯文哲幹掉。對此，柯文哲表示，「他會努力推薦別人排到我前面」。

柯文哲說，現在民進黨網軍不僅將他抹黑、抹紅，現在網路連「檳榔」、「叉燒包」、「紅心芭樂」的抹紅都有。

至於罷免門檻四分之一是否過低？柯文哲表示，等罷韓事件冷卻半個月、一個月後，可以討論罷免門檻。議員鍾小平提出應將門檻上修至三分之一比較合理，應該由民眾黨與國民黨合作發動修法，柯文哲表示，可以來思考，等罷韓事件大家冷靜calm down之後，再來討論。

鍾小平也問柯文哲，似乎對新北市長侯友宜相當友善，兩人關係好不好？柯文哲說，他過去與侯友宜沒有過節，市政問題該合作就合作，柯說，他與侯友宜都不是耍詐的人，兩個人都是講話算說。