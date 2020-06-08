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大甲媽周四遶境指揮中心同意了 要求人數限制與實聯制

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
台中大甲鎮瀾宮過去依傳統舉辦筊筶典禮，訂出遶境起駕日，今年因為疫情而延後。 圖／本報資料照片
台中大甲鎮瀾宮過去依傳統舉辦筊筶典禮，訂出遶境起駕日，今年因為疫情而延後。 圖／本報資料照片

新冠肺炎疫情趨緩，昨中央流行疫情指揮中心宣布解禁，大甲鎮瀾宮上午宣布將於6月11日遶境起駕。鎮瀾宮是否有向指揮中心申請？指揮中心副指揮官陳宗彥表示，已知工作人員和陣頭控制在約800人，低於指揮中心所規範的千人以下，人員都可造冊、實聯制；且廟方也鼓勵民眾在家線上參與，符合當前樂活防疫規定。

陳宗彥表示，解封之後遶境相關活動不需事前申請，指揮中心要求主辦單位工作人員、陣頭不超過千人、做好人員實聯管控，並鼓勵信眾收看線上直播。若遇到信眾沿途擺香案、或跟著參與時，則仍須做好個人防疫措施，無法維持社交距離時，就戴上口罩。

大甲鎮瀾宮今宣布重啟遶境，訂於11日晚間11時起駕，20日回鑾。路程長達340多公里，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義四縣市。但因應疫情，取消大型活動，隨隊人員控制800人以內，並宣布全程戴口罩，呼籲信徒線上直播收看遶境，減少過去鑽轎底等現象。

陳宗彥表示，目前持續了解大甲媽遶境活動狀況，就他所了解，已知工作人員和陣頭控制在約800人，低於指揮中心所規範的千人以下，人員都可造冊、實聯制；且廟方也鼓勵民眾在家線上參與，符合當前樂活防疫規定，「我們也鼓勵此舉」；而即便沿途人變多、有信眾跟著走，相信應該也只是一段路，人多時就依防疫措施，如戴口罩、勤洗手、保持社交距離等。

至於較有疑慮的跨縣市遶境，陳宗彥說，各縣市都會有主辦單位，參與遶境人數以工作人員與陣頭為主，須落實參與人員的造冊，實聯制應不成問題，相信活動舉辦會在「可控制範圍內」，若有問題可向指揮中心提出。

遶境 社交距離

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