被點名下一位遭罷免？ 柯文哲苦笑：請大家忘了我

高雄市長韓國瑜被罷免，政壇出現誰會下一位被罷免的聲音，台北市長柯文哲今天赴市議會總質詢，被問到民進黨會不會饒過他？柯文哲笑說「當然不會」，他現在很低調，請大家忘了他的存在，並說先觀察一下，才知道黑韓產業鍊要幹嘛；國民黨市議員戴錫欽指出，民進黨一黨獨大，黨政軍及媒體一把抓，寒蟬效應已經發生，柯文哲表達認同，並說「我們正在思考怎麼突圍」。

國民黨市議員李柏毅表示，怎看罷韓結果？且高雄市議會議長許崑源墜樓，其家屬轉述，指許崑源認為沒有公理正義？柯文哲表示，罷免是高雄市民的選擇，也只能表示尊重，有沒有公理正義，也不用自殺抗議，他反對自殺，以前當醫生救人就很捆難了，怎還去自殺。

至於罷韓有公理正義？柯文哲表示，合於法律程序，也沒法多講什麼，選前他表示中立，選後太多的表述他反而被批評。

李柏毅追問，怎看陸續出現報復性罷免？會不會擔心成為民進黨下一個目標？柯文哲表示，若為了報復性罷免，其實沒必要，先進國家罷免也用很少。

柯文哲又說，他最近很低調，又不發言，請大家忘記他的存在，他也覺得這事情到這裡應該暫停一下，對民進黨而言，窮寇莫追、適可而止，對國民黨來講，世事起起落落、不要太沮喪，大家先靜下心來。

國民黨市議員李明賢也問柯文哲，民進黨會不會饒過他？柯文哲笑說「當然不會」，我現在很低調，請大家忘了我的存在，先觀察一兩個禮拜，才知道黑函產業鍊要幹嘛。

國民黨市議員戴錫欽表示，這次霸韓過程，有人說是民主勝利，有人說是民主的倒退，柯文哲說盡量少發言，顯然寒蟬效應已經發生，民進黨一黨獨大，黨政軍及媒體一把抓，這是國家失衡。

戴錫欽又說，台灣需要政黨制衡、輪流執政，他也不希望民進黨獨大，但柯文哲身為民眾黨主席，結果現在卻避風頭，配當黨主席？難道對台灣現況不憂心？

柯文哲表示贊同，「我們正在思考怎麼突圍」，他提到，民主政治本來就沒保證有理智行為，別忘記希特勒也是民選出來，民意如流水，近年幾次大選，任何人都要戒慎恐懼。