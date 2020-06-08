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高市工務局長：想不到以這麽奇妙方式結束公務生涯

聯合報 / 記者王慧瑛王昭月蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市工務局長吳明昌近日在臉書發布一封「給工務局同仁的一封信」，他說，擔任公職41年也該休息了，只是想不到會以這麽奇妙的方式結束公務生涯。本報資料照片
高雄市工務局長吳明昌近日在臉書發布一封「給工務局同仁的一封信」，他說，擔任公職41年也該休息了，只是想不到會以這麽奇妙的方式結束公務生涯。本報資料照片

高雄市長罷免案後第一個上班日，市府氣氛也點不一樣，局處長大多忙著交接，高雄市議會今天安排工務部門質詢，工務、地政、都發等局長都請假，由副局長代理出席議會備詢。

工務局長吳明昌近日在臉書發布一封「給工務局同仁的一封信」，他說，擔任公職41年也該休息了，只是想不到會以這麽奇妙的方式結束公務生涯。

吳在信中寫到，不管選舉的結果如何，在一年五個月的日子，大家任勞任怨堅守崗位為市民提供最好的服務，身為局長的我，以這個團隊感到光榮、感到驕傲。經歷這場選舉洗禮，尊重高雄市民的決定。但不容抹滅的，是工務團隊在這段時間的努力成果，深受到各界的支持及肯定。

還說工，務團隊在大家努力下，工程建設及簡政便民上都交出一張亮麗的成績單，更重要的是讓工務局成為市府表現最亮眼的團隊，重新擦亮工務局這塊金字招牌。

吳也感性地說，從民國68年擔任公務員迄今41年也該休息了，只是想不到會以這麽奇妙的方式結束公務生涯。工作期間如有對不起大家的地方請多包涵。

高雄市工務局長吳明昌近日在臉書發布一封「給工務局同仁的一封信」，他說，擔任公職41年也該休息了，只是想不到會以這麽奇妙的方式結束公務生涯。翻攝自吳明昌臉書
高雄市工務局長吳明昌近日在臉書發布一封「給工務局同仁的一封信」，他說，擔任公職41年也該休息了，只是想不到會以這麽奇妙的方式結束公務生涯。翻攝自吳明昌臉書
高雄市議會今天安排工務部門質詢，工務、地政、都發等局長都請假，由副局長代理出席議會備詢。圖／高雄市議員邱俊憲提供
高雄市議會今天安排工務部門質詢，工務、地政、都發等局長都請假，由副局長代理出席議會備詢。圖／高雄市議員邱俊憲提供
高雄市工務局長吳明昌近日在臉書發布一封「給工務局同仁的一封信」，他說，擔任公職41年也該休息了，只是想不到會以這麽奇妙的方式結束公務生涯。本報資料照片
高雄市工務局長吳明昌近日在臉書發布一封「給工務局同仁的一封信」，他說，擔任公職41年也該休息了，只是想不到會以這麽奇妙的方式結束公務生涯。本報資料照片

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