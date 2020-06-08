影／抗議日本！宜蘭府會改名釣魚台 邀總統登島掛門牌
日本石垣市明天在議會投票表決，把釣魚台更名「登野城尖閣」。引起行政管轄權的宜蘭縣政府及議會不滿，縣議員連署要求把釣魚台改名為「頭城釣魚台」，並將帶隊登島掛上「釣魚台1號」門牌，宣示主權。
根據日方媒體報導，釣魚台和附近四座島嶼在日本名為「登野城」，聲稱擁有管轄權的石垣市明天將於議會投票表決，將尖閣諸島更名為「登野城尖閣」。因執政黨多占數，表決通過後10月1日正式更名。
在台灣，釣魚台屬於宜蘭頭城鎮的行政管轄權，縣議員蔡文益今天在議會連署提案，獲得不分藍綠黨派的多數議員支持，提案建議將把釣魚台改名為「頭城釣魚台」，此提案會經由縣政府送請內政部更名。
府會龍頭今天都出席記者會宣示主權，各黨派議員高喊「釣魚台宜蘭的」、「登島宣示掛門牌」口號。
縣長林姿妙表示，釣魚台是宜蘭頭城鎮的轄區，也是中華民國土地，登錄的門牌是「釣魚台1號」，府會將出海前往釣魚台登島掛門牌，並邀請蔡總統共同前往捍衛國土。
提案人蔡文益議員說，從歷史角度看，釣魚台是頭城大溪里所有，也是我們漁民捕魚的地方，日方改名一事，不只影響主擁，更影響漁權，議員們不分黨派抗議這種惡霸的行為。
民進黨議會黨團總召陳俊宇說，日本政府要重視台灣人的意見、宜蘭人的想法，請日本政府不能因為釣魚台的問題，破壞雙方好不容易建立的友誼。
謝燦輝說，去年就建議媽祖文化節海上繞境要繞去釣魚台，最後沒有成行，這次我們就要有這個宣示登島動作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言