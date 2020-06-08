罷免戰開打 黃捷：接受民意試煉不戀棧、劉世芳：尊重
高雄市長韓國瑜罷免案過關，頓時罷免潮四起，民進黨立委劉世芳、高雄市議員黃捷等人皆被點名。罷免時代力量高雄市議員黃捷的臉書社團宣告重啟連署，並宣稱連署書數量已達一階門檻，黃捷今受訪淡定回應，希望政黨不要煽動仇恨、惡意報復，若她做不好，願接受民意試煉、不戀棧。劉世芳則說尊重二字，其餘不多做評論。
黃捷也說，韓國瑜市長遭罷免當天的「畢業感恩」，提到「下一步誰是贏家」等，沒有要平息群眾情緒，還有鼓吹支持者反撲等意涵， 沒有高度、格局，不願反思市民為何要罷免他。
黃捷提到，最近許多民眾提醒她要留意人身安全，她會加強留意，但服務處近期照常營運，不會因此關閉。
對於罷免黃捷聲浪，黃捷說，她尊重公民權，若是民意展現她沒有意見，如果覺得我做不好，有正當理由來罷免我，就接受民意試煉、不戀棧。若是惡意報復，對民主制度不是健康的事，是不是有哪個政黨在背後操作，她不會加以臆測。
高雄市鳳山區約28萬人口，第一階段罷免門檻為1％，需要2800多件連署書，第二階段10％是2萬8000多件。據了解，目前已取得1萬多份連署書，罷免黃捷案主導人目前尚未向中選會送件，預計近期正式申請提案，並公布領銜人、罷免理由書等。
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