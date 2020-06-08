點名下一個罷免 梁文傑：有人情緒需宣洩、不擔心被罷

高雄市長韓國瑜被罷免成功，韓粉揚言啟動報復性罷免，首波鎖定5人，包括民進黨議員梁文傑。對於被點名罷免，梁文傑今天表示，不會擔心被罷，坦然面對。梁表示，他也相信自己在中山大同的經營有口皆碑。

梁文傑也說，他了解韓國瑜被罷免之後，有些人(韓粉)情緒需要宣洩，但不會太長久。梁文傑也認為，罷免四分之一門檻的確可以檢討。

韓國瑜罷免投票結果出來，又發生高雄市議長許崑源跳樓身亡，梁文傑因在臉書貼文「嚇死人，是有賭很大嗎？」，引發上萬網友灌爆梁臉書，儘管梁急刪文兩度道歉，但仍難熄網友怒氣，留言「下一個罷免你。」對於被點名罷免，梁文傑說，他不會擔心被罷，就是坦然面對。

但對於是否罷免的潘朵拉盒子被打開，報復性罷免增加社會對立？梁文傑認為，韓國瑜罷免成功，其實不是這麼容易，儘管有人想複製韓國瑜模式，但很困難，包括黃國昌罷免也是一樣。

梁文傑說，韓國瑜的罷免成功，應該是台灣政治史上的特例，例如現在有人問，誰是下一個首長？梁說，儘管民進黨很多人不滿柯文哲，不過現在要罷免柯文哲並沒有什麼正當性，無法引起社會共鳴。

提到罷免四分之一過低？梁文傑說，當初時代力量推動修法通過，當時他也不贊成，甚至當時黃國昌提案版本，是只要總投票達四分之一、同意多於不同意就通過；但民進黨團增加為同意票也需達四分之一以上。