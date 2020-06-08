江啟臣要蔡英文約束網軍 蔡：無分黨派都不應消費逝者

高雄市議長許崑源在罷韓通過當晚墜樓身亡，台北市議員梁文傑及桃園市議員王浩宇接連在網路上嘲諷引發撻伐。國民黨主席江啟臣今天呼籲民進黨主席蔡英文約束網軍，不要任由網軍與市議員嘲弄不幸事件。總統府則回應，無分黨派都不應消費逝者。

蔡英文總統透過總統府發言人丁允恭回應，高雄市議會許議長離世，第一時間執政黨即已表達哀悼，並盼家屬節哀保重。至於相關後續調查，由檢警等權責單位辦理，「任何生命的隕落，無分黨派，我們都同感悲傷哀悼，認為不分任何團體與人士，都不應以此消費逝者，也呼籲不論各黨派的支持者都應保持理性。」

民進黨曾在6日當晚發聲明指出，針對媒體報導高雄市議會議長許崑源傳出墜樓身亡的意外消息，民主進步黨對此表示震驚與哀悼之意，並盼家屬節哀保重。由於相關情形仍有待警方進一步釐清，民進黨呼籲各界應尊重亡者與家屬，不應隨意臆測評論。