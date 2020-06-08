吳祥輝揚言罷免陳柏惟 陳回應：不理解吳祥輝的邏輯

作家吳祥輝在臉書發文指出，罷免蔡蔡英之前要先罷免「綠委」，台灣基進黨立委陳柏惟排在第一順位。對此，陳柏惟上午說，他跟吳祥輝非親非故、也沒有接觸，不了解他為何這樣做，不理解他的邏輯。

吳祥輝日前在高雄市長韓國瑜還未被罷免前即發文說，若罷免韓國瑜成功，將「出來領導罷免蔡英文運動」，罷韓投票6日順利通過後，吳祥輝又發臉書說，「要罷柯、罷英的，記得邀我哦」昨又進一步說，罷蔡之前要先罷免「綠委」，台灣基進黨立委陳柏惟排在第一順位。

吳祥輝今年2月22日曾發文指出「人家選上了就要讓人做」、「做為一個市長，你憑什麼罷他？」，並表示「如果我不喜歡的韓國瑜被罷免成功。我就會出來領導罷免蔡英文運動。這是我的承諾」。