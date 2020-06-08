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罷韓下一步罷柯？黃珊珊：台灣人民不是隨便可愚弄的

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今早視察台北市花卉市場。記者趙宥寧／攝影
台北市副市長黃珊珊今早視察台北市花卉市場。記者趙宥寧／攝影

高雄市長韓國瑜被罷免，國民黨籍高市議長許崑源墜樓亡，卻有市議員發文嘲諷，事後遭圍剿也道歉，台北市副市長黃珊珊表示，無論如何都該要有道德標準，任何事都哀矜勿喜；罷韓過後，外傳下個罷免目標可能就是台北市長柯文哲，黃珊珊則說，重點在政治人物表現，民眾各有評斷。

台北市副市長黃珊珊今早視察台北市花卉市場，有關國民黨籍高市議長許崑源墜樓身亡，市議員梁文傑PO文稱「嚇死人，是有賭很大嗎？」，王浩宇也在臉書PO 文，寫下「支持韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡。」，反遭網友質疑消費死者。

黃珊珊表示，政治面上，無論如何都要有道德標準，任何事都哀矜勿喜，不能因為是對手或朋友，就忘記該有的道德底線。事後王浩宇、梁文傑也在臉書上道歉，黃珊珊表示，既然已經道歉，也是政治人物應該要負責的態度。

罷韓結束後，韓粉揚言啟動報復性罷免，據傳台北市長柯文哲也在名單中，也有傳言指出，民進黨罷免韓國瑜之後，下一個攻擊目標就是柯文哲。

對此，黃珊珊表示，任何政治人物都要對選民負責，若政黨要用這種方式對付別人，也不要小看選民的智慧。黃珊珊認為，重點在政治人物表現，民眾各有平價，「台灣人民不是隨便可愚弄的。」

黃珊珊 韓國瑜 北市

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