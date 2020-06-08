民進黨防參選總統？ 侯友宜：我不在意

民進黨立委賴瑞隆已提案修法，規範民選首長於任期屆滿前登記為總統、副總統選舉或其他公職選舉的候選人者，於登記時解除其職務，先前雖被稱為「韓國瑜條款」，但也被解讀是針對新北市長侯友宜。

侯友宜今受訪指出，他現在是新北市市長，會盡全力把新北市長工作做好，市民要求市長做的事情，都把它做得更好更到位，外面政治的紛紛擾擾，他不在意，也不是他市長能關心的。

侯友宜說，他只有一件事情，就是好好做好現在的事情，讓市民能夠得到在新北市有感的建設。

另外台北市議員羅智強指出，民進黨接下來會「除秀、殺柯、儆侯」，侯友宜表示，謝謝大家非常關心政治議題，他還是一句話，現在在做市長就認真做事情，把市長工作做好，不辜負市民對他的期待，這是他的本分。

侯友宜表示，守著本分、守著原有崗位，是他工作40幾年的態度，外面所有紛擾，所有別人不一樣看法，他都非常尊重。