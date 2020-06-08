議長之死 副議長陸淑美痛訴：政黨操弄撕裂社會

高雄市議會議長許崑源靈堂今天上午開放弔念，市長韓國瑜等人前往市殯追悼，副議長陸淑美哭著念聲明說，高雄原本是善良純樸城市 ，卻在政黨操弄下，造成社會對立、仇恨，許議長痛心疾首，付出自己生命，希望喚回良知。對民進黨造成社會動盪做法，要表達強烈譴責。

高雄市議會副議長陸淑美說，許議長為民服務長達29年，許議長突然離開，讓大家震驚，6月6日卻成為最悲傷的一天，高雄失去一位以地方為先、人民為念的議長，議會失去大家長，議會正籌備治喪事宜，協助遺族處理治喪。

陸淑美說，許議長是重情重義的人，問政只問是非、不問藍綠，議長生前曾感嘆，台灣社會因特定政黨激化，已經沒有是非、正義，高雄原本是善良純樸城市 ，卻在政黨操弄下，造成社會對立、仇恨，許議長痛心疾首，付出自己生命，希望喚回良知。對民進黨造成社會動盪的做法，要表達強烈譴責。