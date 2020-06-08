江啟臣為許崑源怒嗆蔡英文：管好自己的同志和側翼

高雄市長韓國瑜被罷免，高雄市議長許崑源又同天驟逝，藍營一片低迷。國民黨主席江啟臣今天上午主持擴大主管會報，對外發表談話安撫支持者；對於民進黨的議員用嘲弄的心態談論許的離世，他罕見動怒，嚴正呼籲民進黨主席蔡英文總統，約束自己的參政同志和網路側翼，「政治可以激烈競爭， 但不可以競爭到沒有人性」。

江啟臣表示，上周六連續遭遇兩次重大挫折，高雄市長韓國瑜遭到罷免， 以及高雄市議會議長許崑源因而輕生，一夕之間讓國民黨瀰漫著失望與哀傷。許崑源在過世前心心念念的不是自己的身體，而是高雄未來的發展，怕高雄走回頭路，大家都應該永遠記住，他的這份愛鄉土的心。

江啟臣說，對於許崑源驟逝，他的心中充滿不捨、憂慮以及憤怒。看到民進黨的議員用嘲弄的心態談論許的離世，也看到藏在網路與鍵盤後的帳號，用卑鄙的文字,，缺乏同理心的態度，還有汙衊的訊息，嘲諷或抹黑這件不幸的事。

江啟臣強調，政治可以激烈競爭，但不可以競爭到沒有人性，「我要嚴正呼籲民進黨黨主席蔡英文，約束自己的參政同志，約束自己的網路側翼。」

江啟臣說，接連的打擊固然沈痛，但是國民黨要把痛苦和哀傷轉換成凝聚力和前進的動力。為了許崑源，為了高雄，為了國民黨的再造、發展與壯大，沒有躊躇的時間。因為接下來，國民黨黨將面臨更重大的挑戰。

江啟臣說，如果繼續懷憂喪志，或是只剩憤怒情緒，缺乏謹慎思考與運作，只會繼續讓親痛仇快，更可能讓黨分崩離析。如果國民黨不團結一致，將無顏面對奠基國民黨黨百年發展的先烈與先進，又如何告慰許崑源在天之靈。