罷免王浩宇粉專人數已3.4萬 目標半年內完成首階連署

高雄市議長許崑源前晚墜樓身亡，桃園市議員王浩宇貼文「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡。」雖立即刪文道歉，但仍難熄網友怒氣，桃園網友成立「罷免王浩宇」粉絲專頁，宣告首階任務要在半年內完成連署，另國民黨桃市議員詹江村今（8）日則號召網友赴王的中壢服務處討公道，為此，王昨宣布服務處關門1天。

「罷免王浩宇」粉絲專頁迄今粉絲數已3.4萬人，昨日發出聲明指出，桃園市王浩宇議員長期利用網路媒體造謠、抹黑手法，製造台灣社會族群的對立衝突，對於他從中獲取政治聲量的手法不能苟同。中壢人的聲音不能置於他個人意志的支配之下，利用粉專來壓制言論自由發表的權力。

聲明指出，王也不能在市民間煽動對立，並且發表挑唆往生者的無情言論，對亡者不敬。當他的品格炙上了非正義的烙印時，已不配成為市民的代議士。因此向台灣最崇高的正義宣示進行罷免王浩宇議員的行動！

為了讓罷免王浩宇的行動成功，即日起向台灣大眾宣告以下第一階段任務：1. 將會在中壢市區醒目位置架設三幅罷王宣傳看板；2. 預計在中壢設置五處連署服務站；3. 為了提高罷免王浩宇的成功率和減少政府支出，罷免王浩宇的投票日最好能配合已有的集體投票時間，如公投等。以上三點初步行動必須要在即日起六個月內完成。