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蜂蜜檸檬哥勸韓國瑜別遺憾 修邏輯學看支持度剩多少？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
曾參選台北市長選舉爆紅的「蜂蜜檸檬哥」吳蕚洋今天在臉書奉勸韓國瑜修好邏輯學，不要再遺憾了。圖／擷取自吳蕚洋臉書
曾參選台北市長選舉爆紅的「蜂蜜檸檬哥」吳蕚洋今天在臉書奉勸韓國瑜修好邏輯學，不要再遺憾了。圖／擷取自吳蕚洋臉書

曾參選台北市長選舉爆紅的白色聯盟執行長、「蜂蜜檸檬哥」吳蕚洋，今天在臉書奉勸韓國瑜修好邏輯學，不要再遺憾了，因韓說130萬沒出來投票是認同他。吳說，請算算政治冷感者，不出來投票的人，應有一半是贊成罷免，請韓算一下支持度還剩多少？

高雄市長韓國瑜被罷免成功，台北市長柯文哲也說，若四分之一反對就掛了，太可怕。對於罷免門檻是否太低？吳蕚洋說，韓國瑜被罷免，韓粉直嚷門檻太低，連一向自詡公正客觀的少康戰情室的名嘴，也在嚷嚷說許多違反民主制度的話，真的讓人不想再看下去。

但九十三萬多的罷免票，吳蕚洋說，韓國瑜應該好好反省，不要再遺憾了，但即使這麼高的得票數，若照舊制度韓國瑜沒被罷免成功是因總投票人數未達二分之一，果若如此，那這個罷免制度就形同虛設。

吳蕚洋說，從這次罷免結果，這個制度的設計已經接近務實與公平了。

吳蕚洋提到，韓粉嚷嚷著要罷免其他議員與立委，這是公民權他樂見，也鼓勵要提罷免的人去試試看，看是不是如所認為的簡單。吳說，別忘了，母數四分之一是選舉區裡的全部選舉人數，不是上次的投票人數，還有反對的票若大於贊成，也是罷免沒成功。

吳蕚洋提到，韓國瑜說有130萬沒出來投票的人是認同他的，韓表示感謝。但奉勸韓修好邏輯學，不來投票的，除聽話死忠韓粉外，還有一大部份是政治冷感者。吳說，一般選舉投票有七成就算好（罷免投票會有更多冷感者），所以至少三成本來就不會投票，不來投的人應該也有一半的人是贊成罷免票，請精算一下支持度剩多少吧。

吳蕚洋說，有罷免權才是直接民權，完善的罷免權才能防止代議士專制，台灣民主化過程，總算越來越合情與合理，成為世界上民主制度極完善的國家，五千年文化絕不是嘴上說說。

罷免 韓國瑜 投票

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