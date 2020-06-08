快訊

25歲男借車高速自撞中山橋上分隔島 拋飛頭部重創亡

恐淪半封閉城市！反送中周年 香港亂局「下一步何處去？」

「罷捷」連署今開跑！黃捷：未通過試煉我一定不會戀棧

聯合報 / 記者袁志豪／即時報導
時代力量高雄市議員黃捷。本報系資料照
時代力量高雄市議員黃捷。本報系資料照

高雄市長韓國瑜罷免案過關後，罷免時代力量議員黃捷團體宣布今（8）起重啟連署，強調「再沉默退讓，我們將對不起台灣這片土地」、「不要以為我們在玩假的」！黃捷則反嗆「有名嘴、網紅，甚至立委、側翼粉專在網路號召報復性罷免」，並強調如果選民真的認為是問政失職、阻礙鳳山發展，「我一定不會戀棧」！

黃捷昨日晚間在臉書粉絲專頁回應表示，罷韓過後，我以為終於能喘息鬆口氣，但看到許多人繼續挑起衝突，要讓高雄不得安寧，真的很遺憾，明明我們要的只是歲月靜好，卻不斷有威脅逼得我們負重前行。

有名嘴、網紅甚至立委、側翼粉專在網路號召報復性的罷免，要讓全台遍地烽火，第一個就點名我。但揚言攻擊、威脅或是罷免我，既不能解決問題，也不能改變市長被罷免的事實。

當然我不會反對市民行使公民權，反而認為這是一個試煉，如果連署罷捷有超過一定比例的鳳山選民認為是我問政失職、阻礙鳳山發展，我一定不會戀棧，在此之前的每一天，我都會努力對得起這個職位，對自己也對選民負責。

同時，我誠懇呼籲大家能平靜看待不同立場的聲音，也請具有影響力的意見領袖們，切莫再製造對立！至於很多人擔心我的人身安全，也感謝大家的關心，我會小心安全並已請警政單位協助留意，願反撲的力道就停在這裡。

高雄接下來還有很多未竟之業需要我們一起努力，比起遍地烽火，我們要的是細水長流的高雄願景，懇切地盼望高雄市民能儘快回歸平靜正常的生活！

罷免 黃捷 網紅

延伸閱讀

選前謙遜，選後跋扈？罷韓成功的「政治道德」啟示

網友號召罷免 黃捷：視為試煉

韓國瑜被罷免 藍委：台灣民主災難剛開始

罷韓若過…名嘴：恐有報復性罷免

相關新聞

「罷捷」連署今開跑！黃捷：未通過試煉我一定不會戀棧

高雄市長韓國瑜罷免案過關後，罷免時代力量議員黃捷團體宣布今（8）起重啟連署，強調「再沉默退讓，我們將對不起台灣這片土地」...

規範換跑道？民進黨叫停推修法

高雄市長韓國瑜遭罷免，罷免門檻是否過低，再掀話題。藍營私下皆嘆，此次票數已超過韓國瑜當選得票數，再討論罷免門檻已無意義。...

陳時中、林佳龍 曾為雙鐵鬆綁交鋒

衛福部長陳時中暴紅，成為家喻戶曉的政治明星，擔任指揮官的角色也讓他與部會首長有了扞格。據悉，行政院長蘇貞昌五月廿六日找了...

高市議長補選 藍席次近半仍具優勢

高雄市議長許崑源過世，依高雄市議會組織自治條例規定，須補選議長，國民黨席次近半仍具優勢。國民黨市議會黨團不少人認為，現任...

揣測議長之死 梁文傑、王浩宇刪文道歉

高雄市議長許崑源前晚墜樓身亡，民進黨台北市議員梁文傑在臉書貼文「嚇死人，是有賭很大嗎？」桃園市議員王浩宇也貼文「力挺韓國...

副閣揆呼聲高？陳時中：我不知道

高雄市長韓國瑜遭到罷免，行政院副院長陳其邁可望代表民進黨角逐高雄市長補選，外傳，指揮中心指揮官陳時中為副院長熱門人選。對...

藍憂激進派抬頭 催化路線之爭

高雄市長韓國瑜被高票罷免，高雄市議會議長許崑源也在罷韓當晚墜樓身亡，原本期望罷韓告一段落後回歸常軌的國民黨，再度陷於黨內...

有可能被丟雞蛋？ 王浩宇：服務處8日暫停服務

桃園市國民黨籍議員「村長」詹江村今天上午表示，明天下午1點要到民進黨籍議員王浩宇中壢服務處，抗議王發布高雄市議長許崑源死...

國民黨改革結論19日出爐 兩岸論述受矚

國民黨改革委員會各小組近日密集開會，黨內人士今天透露，結論預計19日出爐；至於外界關心九二共識是否保留，委員會成員林郁方...

日媒指罷韓成立有助台美軍事交流 外交部：與事實不符

日媒產經新聞報導高雄市長韓國瑜罷免案，標題與內文都提到罷免案通過將促進美台軍事交流。對此，外交部說明，這次高雄市民投票，...

藍衰敗起於自私 不是喊個「台灣國民黨」就有解

高雄市長韓國瑜遭到罷免，不只民進黨歡騰，國民黨暗中竊喜者，可能更多，國民黨從後蔣經國時期，早就沒有理想，不能號召群眾，缺乏組織能力，左支右絀，終於到了今天這般困窘。瀕死之際，國民黨仍然機關算計，盤算阻擾韓國瑜參選黨主席，或者立委汲汲於特權關說，沒人在乎亡黨就在明天。

罷韓感想 蔡壁如表示：承諾選民的事 應該要做到

屏東縣崁頂鄉長補選將於7月11日展開，台灣民眾黨候選人廖國富今天上午11時於崁頂鄉成立競選總部。民眾黨立法委員蔡壁如、民...

熱門新聞

不是落跑選總統 游盈隆：韓遭罷免真正罪名是這個

高雄市代理市長 陳其邁徒弟陳政聞傳出是可能人選

有可能被丟雞蛋？ 王浩宇：服務處8日暫停服務

高市畢典獎狀怎印？ 家長：恐三「代」同堂

波蘭包機4人有症狀 陳時中：邊境暫不開、秋冬嚴陣以待

高市府將進入看守期 3政務首長請假缺席議會備詢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。