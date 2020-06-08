「罷捷」連署今開跑！黃捷：未通過試煉我一定不會戀棧

高雄市長韓國瑜罷免案過關後，罷免時代力量議員黃捷團體宣布今（8）起重啟連署，強調「再沉默退讓，我們將對不起台灣這片土地」、「不要以為我們在玩假的」！黃捷則反嗆「有名嘴、網紅，甚至立委、側翼粉專在網路號召報復性罷免」，並強調如果選民真的認為是問政失職、阻礙鳳山發展，「我一定不會戀棧」！

黃捷昨日晚間在臉書粉絲專頁回應表示，罷韓過後，我以為終於能喘息鬆口氣，但看到許多人繼續挑起衝突，要讓高雄不得安寧，真的很遺憾，明明我們要的只是歲月靜好，卻不斷有威脅逼得我們負重前行。

有名嘴、網紅甚至立委、側翼粉專在網路號召報復性的罷免，要讓全台遍地烽火，第一個就點名我。但揚言攻擊、威脅或是罷免我，既不能解決問題，也不能改變市長被罷免的事實。

當然我不會反對市民行使公民權，反而認為這是一個試煉，如果連署罷捷有超過一定比例的鳳山選民認為是我問政失職、阻礙鳳山發展，我一定不會戀棧，在此之前的每一天，我都會努力對得起這個職位，對自己也對選民負責。

同時，我誠懇呼籲大家能平靜看待不同立場的聲音，也請具有影響力的意見領袖們，切莫再製造對立！至於很多人擔心我的人身安全，也感謝大家的關心，我會小心安全並已請警政單位協助留意，願反撲的力道就停在這裡。

高雄接下來還有很多未竟之業需要我們一起努力，比起遍地烽火，我們要的是細水長流的高雄願景，懇切地盼望高雄市民能儘快回歸平靜正常的生活！