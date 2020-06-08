見證議長對韓國瑜肝膽相照 她哽咽：許崑源以命喚正義

高雄市議長許崑源墜樓身亡，許因病較抑鬱，罷免案通過被認為是壓垮駱駝最後一根稻草。高雄市政府顧問李明璇說，為協助韓市長度過罷免難關，議長夫人林絲娛登門說服里長，說明韓團隊成績，也拜託反韓者別被煽動蠱惑，給會做事團隊多一點時間，議長夫婦用盡力氣挺韓，罷免結果對他們來說是沉重打擊，議長才會「以命喚正義」，但這樣做太不值得了。

李明璇談到，事發後，看到綠營民代王浩宇、梁文傑嘲諷發文，部分網友回應相當冷血，讓人心痛。李明璇在臉書發文寫到，我知道這一次您絕望地心死了，但是您也讓我們大家的心更痛了，雖然我不願接受事實，您用悲壯的方式盼喚回正義，我們絕對不能讓議長白白犧牲。

李明璇提到，2018年韓市長到高雄開疆闢土時，人生地不熟，許崑源議長不藏私地為韓市長介紹人脈，李明璇父親李玉文當時是高雄市黨部副主委，對韓市長、許議長互動有深刻觀察。李明璇說，許議長對韓團隊寄望很深，一路相挺，看到韓市長被罷免，內心衝擊甚鉅。