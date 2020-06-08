不是落跑選總統 游盈隆：韓遭罷免真正罪名是這個

高雄市長韓國瑜罷免案通過，外界普遍認為「落跑選總統」是罷韓過關主因之一。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，韓的罪名並不是去選總統，而是因為他「偷竊」了民進黨的民主聖地高雄，讓民進黨顏面無光。游並說，認為此次罷韓行動完全為市民自發性的行為、和民進黨一點關係都沒有的人，恐怕少之又少。

游盈隆在臉書表示，韓國瑜最初之所以崛起，就是因為蔡英文總統上任以來施政不得民心，以及其獨特的群眾魅力，透過「北漂」、「高雄發大財」、「民進黨不是高雄人的老爸」等針針見血的發言，刺進高雄人的心底，並順利在九合一大選時，贏得至少10萬名民進黨傳統支持者倒戈力挺，高票當選。

游盈隆指出，若以統計學術語形容，蔡英文和韓國瑜之間有種呈現負面的「共變關係」，意即當蔡英文狀況不佳，韓國瑜就會好的不得了；反之，一旦蔡英文飛龍在天，韓國瑜就成了螻蟻，在地上任人踐踏。

游盈隆說，蔡、韓關係之所以演變為後者，主因在於蔡護台、韓親中，意識形態明顯對立，加上美中關係受疫情影響嚴重惡化，絕大多數的台灣人更加親美，此時立場親共的韓國瑜，結果自然可想而知。

至於外界部分意見認為韓最大的罪名是「不該去選總統」。游盈隆分析，這種說法乍看之下言之有理，但放眼望去，不論國民黨、民進黨，都有不少人曾經帶職參選，為什麼韓國瑜帶職參選就罪該萬死，而其他人都可逍遙法外？因此，韓國瑜千不該萬不該的罪名，其實並非選擇參選總統，而是因為他偷竊了民進黨的起家厝、民主聖地高雄，讓民進黨顏面無光。

游盈隆表示，就像前總統陳水扁2000年勝選時，被藍營認為是「奪走國民黨的江山、罪大惡極」，才會在馬英九班師回朝後，就被「繩之以法」，至今無法翻身。