陳時中、林佳龍 曾為雙鐵鬆綁交鋒

衛福部長陳時中暴紅，成為家喻戶曉的政治明星，擔任指揮官的角色也讓他與部會首長有了扞格。據悉，行政院長蘇貞昌五月廿六日找了陳時中與交通部長林佳龍討論雙鐵鬆綁議題，雙方意見不合，曾激烈交鋒，最後蘇貞昌扮演「公道伯」，拍板遵循交通部規畫方向，陳時中也退一步妥協，才終於有了共識。

防疫解封之後，自交通部規畫鬆綁口罩禁令，但陳時中對此曾有疑慮，也由於陳與交通部的說法一直在媒體上對立，蘇貞昌特別找兩人來談一談。

政院人士透露，廿六日會議中，陳時中與林佳龍不僅對口罩解禁有爭執，當天討論自由座議題，兩人意見也不完全相同。陳時中原本反對開賣，但交通部認為應該解封，最後蘇貞昌拍板尊重交通部安排，也採取雙方意見，因此指揮中心放行高鐵賣自由座，但交通部採總量管制，達成折衷方案。不過，當時氣氛緊繃，與會幕僚有點尷尬。

陳時中下一步為何，已引發民進黨內揣測。後疫情時代，全民生活大鬆綁，但對派系林立的民進黨而言，政治角力才要開始。