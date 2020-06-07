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日媒指罷韓成立有助台美軍事交流 外交部：與事實不符
日媒產經新聞報導高雄市長韓國瑜罷免案，標題與內文都提到罷免案通過將促進美台軍事交流。對此，外交部說明，這次高雄市民投票，是針對高雄市長的罷免活動，這是台灣民主的一部份，過程和平，充分展現我國成熟民主的一面。
報導指出，台灣主要政治家中被認為最親中的韓國瑜遭到罷免，將對兩岸關係帶來影響。執政的民進黨人士指出，罷韓案通過，將促進美台間的軍事交流。高雄擁有東亞屈指可數的軍港，三年前開始討論美軍軍艦靠港交流的構想，但因為中國大陸的強烈反彈，加上身為地方官的韓國瑜態度消極，陷入停擺。
外交部表示，這次罷免投票的對象是地方政府層級，與軍事或對外關係無關，也不會影響中央政府的政策。有關產經新聞報導引述部份人士說法，罷免成立有助台美軍事交流，這說法與事實不符。
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