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直播／指揮中心下午2時記者會 陳時中將發表感言

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疫情直播兩點檔終於落幕 陳宗彥即早準備防疫情軋汛期

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
內政部次長、兼任疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。記者陳婕翎／攝影
內政部次長、兼任疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。記者陳婕翎／攝影

現在全台人氣節目 「全民兩點檔」，每天上演的中央流行疫情指揮中心例行記者會將在今天落幕，改為一周一次。而在指揮中心一級開設後，內政部次長陳宗彥於3月9日擔任副指揮官，民眾開始每天在指揮中心的「兩點檔直播」上看到他，成為「防疫五月天」的一員。

從一開始指揮中心只是三級開設，記者會主要由衛福部的官員組成，偶爾有陸委會、教育部等派員到場，說明政策。直到一級開設，內政部次長兼任副指揮官陳宗彥加入，舉凡居家檢疫事宜、酒店舞廳禁令、漁工移工等問題，他都能清楚、有條理地一次比一次向全民說明。

陳宗彥說，事實上他從去年12月31日就開始參與防疫工作，因為包括邊境檢疫和居家檢疫都需要內政部移民署和民政司等單位的同仁協助。但一級開設後，各組都有不同部會的同仁加入，許多事情大家都在一起，在溝通、協調效率上更快速。

而陳宗彥擔任副指揮官後，天天在記者會面對民眾，也更能第一時間溝通相關防疫措施。他說，許多提醒雖然看似簡單，且都是老生常談，但每天開記者會不斷提醒是很重要的。這也是為何拉到四個潛伏期才「大解禁」，就是為了不斷在記者會上教育大家：「勤洗手、戴口罩、維持社交距離」。

除了指揮中心，由於現在也是「汛期」，尤其5月中下旬時豪雨來襲，只見身為內政部次長的陳宗彥上午現身中央災害應變中心，下午又準時在疫情指揮中心的記者會上出現。

陳宗彥說，很早就提醒內政部同仁，要有心理準備有防災應變中心和疫情指揮中心同時開設的情況。他認為，只要即早因應就不會手忙腳亂。

而未來指揮中心雖然不用再天天開，但陳宗彥說，還是會維持原來記者會的模式，每周仍會和大家見面，且邊境防疫小組還是隨時會開會，不會因此就停下防疫工作。而被問到會想念這段時間嗎？陳宗彥笑說，「會想念大家（記者們）的。」

記者會 內政部 疫情

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