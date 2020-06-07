高雄市代理市長 陳其邁徒弟陳政聞傳出是可能人選

高雄市長韓國瑜罷免案昨高票通過，行政院將推派代理市長。若未來由行政院副院長陳其邁參與補選，與陳其邁關係緊密的行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞據傳將是考慮人選。民進黨人士表示，陳政聞是合理的人選，但仍得看韓國瑜是否提出訴訟。

韓國瑜罷免案通過，根據公職人員選罷法規定，罷免案經投票後，選舉委員會應於投票完畢7日內公告罷免投票結果。被罷免人應自公告之日起，解除職務。罷免案通過後，應自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票。但經提起罷免訴訟者，在訴訟程序終結前，不予補選。

據了解，在代理市長的人選上，政院希望淡化政治及派系色彩，陳其邁代理的可能性不高。高雄市前副市長楊明州、陳政聞被認為是可能人選。

民進黨人士表示，尤其如果陳其邁要南下補選，陳政聞與他是「師徒」關係，可能是理想的代理市長，不過考量到韓國瑜還是有可能提出訴訟，仍須視變化而定。

另外，現在也傳出，內政部政務次長花敬群與陳宗彥也是考慮人選之一。