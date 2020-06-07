快訊

高雄市代理市長 陳其邁徒弟陳政聞傳出是可能人選

直播／指揮中心下午2時記者會 陳時中將發表感言

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市代理市長 陳其邁徒弟陳政聞傳出是可能人選

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。本報資料照片
行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。本報資料照片

高雄市長韓國瑜罷免案昨高票通過，行政院將推派代理市長。若未來由行政院副院長陳其邁參與補選，與陳其邁關係緊密的行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞據傳將是考慮人選。民進黨人士表示，陳政聞是合理的人選，但仍得看韓國瑜是否提出訴訟。

韓國瑜罷免案通過，根據公職人員選罷法規定，罷免案經投票後，選舉委員會應於投票完畢7日內公告罷免投票結果。被罷免人應自公告之日起，解除職務。罷免案通過後，應自罷免投票結果公告之日起3個月內完成補選投票。但經提起罷免訴訟者，在訴訟程序終結前，不予補選。

據了解，在代理市長的人選上，政院希望淡化政治及派系色彩，陳其邁代理的可能性不高。高雄市前副市長楊明州、陳政聞被認為是可能人選。

民進黨人士表示，尤其如果陳其邁要南下補選，陳政聞與他是「師徒」關係，可能是理想的代理市長，不過考量到韓國瑜還是有可能提出訴訟，仍須視變化而定。

另外，現在也傳出，內政部政務次長花敬群與陳宗彥也是考慮人選之一。

罷免 韓國瑜 投票

延伸閱讀

選前謙遜，選後跋扈？韓國瑜被罷免的「政治道德」啟示

藍委：韓仍最具戰力 未來選黨主席或北市長都可

韓國瑜確定被罷免 陳時中：選舉罷免是民主過程

【罷韓之後1】陳其邁的市長路 必須記取2年前敗選教訓

相關新聞

投票分析／國民黨：韓選總統觸怒市民「加倍奉還」

高雄市長韓國瑜遭罷免，罷免同意票超過93萬票。國民黨操盤手分析，韓被罷最大的原因是「選總統」，罷韓結果已可預期，但罷免同...

高雄市代理市長 陳其邁徒弟陳政聞傳出是可能人選

高雄市長韓國瑜罷免案昨高票通過，行政院將推派代理市長。若未來由行政院副院長陳其邁參與補選，與陳其邁關係緊密的行政院南部聯...

一夜失去市長、議長 江啟臣陷領導危機 黨內風暴恐再起

高雄市長韓國瑜被罷免，罷免同意票超過93萬票，國民黨在總統大選後再遭重大挫敗打擊，加上力挺韓的高雄市議長許崑源跳樓身亡，...

疫情直播兩點檔終於落幕 陳宗彥即早準備防疫情軋汛期

現在全台人氣節目 「全民兩點檔」，每天上演的中央流行疫情指揮中心例行記者會將在今天落幕，改為一周一次。而在指揮中心一級開...

罷韓感想 蔡壁如表示：承諾選民的事 應該要做到

屏東縣崁頂鄉長補選將於7月11日展開，台灣民眾黨候選人廖國富今天上午11時於崁頂鄉成立競選總部。民眾黨立法委員蔡壁如、民...

日媒指罷韓助台美軍事交流 外交部：與事實不符

日本產經新聞報導，高雄市長韓國瑜被罷免，有助促進台美軍事交流；外交部今天發布新聞稿表示，罷免對象為地方政府層級，與軍事、...

【即時短評】別造魔！有無下一個韓國瑜取決執政黨表現

高雄市長韓國瑜得到近94萬罷免同意票，遭到罷免。這無疑是高雄市民的勝利，提醒政治人物再糟糕，都別說話不算話－背叛是政治的...

投票分析／趙天麟：青年返鄉與韓團隊刺激投票率

高雄市長韓國瑜高票被罷免，罷免同意票超過93萬票也出乎民進黨意料。民進黨高雄市黨部主委趙天麟分析，韓被罷免成功有兩大因素...

罷韓後柯文哲低調 雙城論壇主題防疫經驗

台北市長柯文哲在防疫大解封後，出台北訪台中兩天，走訪企業並舉辦座談。台北副市長蔡炳坤表示，企業多表示防疫期間原物料與產品...

誰當高雄市代理市長？ 內政部前部長余政憲否認傳聞

高雄市長韓國瑜罷免案過關，未來的代理市長人選成為外界關注焦點，過去曾擔任內政部長與高雄縣長的余政憲行政資歷豐富，私下與行...

高市議會19日起總質詢代理市長 藍綠攻守將易位

高雄市長韓國瑜被罷免，高雄市議會定期大會即將在本月19日展開總質詢，備詢的將是代理市長。有議員主張變更議程取消總質詢，改...

罷韓過後 民眾黨人士：民進黨無庸置疑打柯文哲！

高雄市長韓國瑜罷免投票案昨高票通過，民眾黨人士評估，民進黨下一個攻擊的目標，將瞄準台北市長柯文哲，是「無庸置疑的」，但物...

熱門新聞

開票數據圖表／同意票93.9萬票！韓國瑜失高雄市長寶座

韓國瑜罷免案通過 許淑華：逆境中別失去堅強的勇氣

遭罷免後谷底翻身 韓國瑜下一步的三個選擇！？

賭很大急刪文道歉 梁文傑臉書被灌爆罵翻：下個罷免你

罷韓通過 韓營：高效能市政團隊 不敵「罷韓國家隊」出征

罷免案通過 韓國瑜率一級主管發表三個遺憾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。