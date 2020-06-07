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罷韓感想 蔡壁如表示：承諾選民的事 應該要做到

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
民眾黨立法委員蔡壁如（中）表示，個人沒意願參選高雄市長補選。記者陳弘逸／攝影
民眾黨立法委員蔡壁如（中）表示，個人沒意願參選高雄市長補選。記者陳弘逸／攝影

屏東縣崁頂鄉長補選將於7月11日展開，台灣民眾黨候選人廖國富今天上午11時於崁頂鄉成立競選總部。民眾黨立法委員蔡壁如、民眾黨立法委員張其祿等人到場支持。對於韓國瑜被罷免一事，蔡壁如表示，「承諾選民的事情，就應該要做到」。

近期民眾黨立法委員蔡壁如遷戶到高雄引發外界揣測，面對記者提問關於罷韓結果，蔡壁如表示，政治人物的誠信問題非常重要，若已經打出去的口號，承諾選民的事情，就應該要做到，而中途跑去選舉，也是造成人民反彈的原因。

雖然蔡壁如表明個人無意參選高雄市長補選，但對於之後的補選民眾黨是否會參與，蔡壁如回應，若有好的人選且理念與民眾黨相結合，民眾黨將不排除支持這名候選人。

台灣民眾黨 蔡壁如 韓國瑜

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