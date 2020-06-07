聽新聞
test
0:00 / 0:00
罷韓感想 蔡壁如表示：承諾選民的事 應該要做到
屏東縣崁頂鄉長補選將於7月11日展開，台灣民眾黨候選人廖國富今天上午11時於崁頂鄉成立競選總部。民眾黨立法委員蔡壁如、民眾黨立法委員張其祿等人到場支持。對於韓國瑜被罷免一事，蔡壁如表示，「承諾選民的事情，就應該要做到」。
近期民眾黨立法委員蔡壁如遷戶到高雄引發外界揣測，面對記者提問關於罷韓結果，蔡壁如表示，政治人物的誠信問題非常重要，若已經打出去的口號，承諾選民的事情，就應該要做到，而中途跑去選舉，也是造成人民反彈的原因。
雖然蔡壁如表明個人無意參選高雄市長補選，但對於之後的補選民眾黨是否會參與，蔡壁如回應，若有好的人選且理念與民眾黨相結合，民眾黨將不排除支持這名候選人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言