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投票分析／趙天麟：青年返鄉與韓團隊刺激投票率
高雄市長韓國瑜高票被罷免，罷免同意票超過93萬票也出乎民進黨意料。民進黨高雄市黨部主委趙天麟分析，韓被罷免成功有兩大因素，第一是「北漂青年」返鄉投票率高，第二則是韓國瑜團隊最後某些動作激化在地人投票。
趙天麟表示，這次罷免票數衝高，與年輕人出來投票有很大關係，尤其「北漂青年」返鄉投票率高，延續今年總統大選支持蔡英文總統的熱度，會造成那麼高的投票率，與年輕人普遍對韓國瑜反感且最後返鄉被羞辱、貼標籤，也有直接關係。
趙天麟也說，這次高雄的公民團體進行草根式的田野宣傳，為罷免活動扎根，等於從提議到連署，市民被說服出來投票。民進黨站在協助角度，最後發送簡訊催票及舉辦座談會，在地九位立委全部動起來，投票前兩天也舉行「大車掃」，效果不錯。
趙天麟說，但他認為被罷免的關鍵還是韓國瑜自己，韓團隊一直給市民刺激，包括拆看板、對罷免提出「停止執行」訴訟等，高雄人跟台北不一樣，越刺激就越反彈，民進黨原本評估，高雄原縣區會不會怕被貼標籤就不敢投票，結果投票率很高。
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