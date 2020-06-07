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【即時短評】別造魔！有無下一個韓國瑜取決執政黨表現

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
高雄市長韓國瑜。報系資料照片
高雄市長韓國瑜。報系資料照片

高雄市長韓國瑜得到近94萬罷免同意票，遭到罷免。這無疑是高雄市民的勝利，提醒政治人物再糟糕，都別說話不算話－背叛是政治的特效毒藥。

然而，有人反觀當初的「韓流」炫風，聲稱全然是中國大陸的有意操作。說這話的人不但小看了台灣人的智商，也顯然過於自溺，以至於只聽得到台灣一種聲音，把韓國瑜視為「外部勢力」培養的魔王。

有趣的是，每當中國官方碰到內部抗爭或動亂，也經常稱是「外部勢力」所為，可見「非我族類、其心必異」的國族主義，實在沒有國界，在面對社會中不同聲音時的態度相差不大。

對於韓國瑜的崛起，許多人事後諸葛，稱是「造神運動」。然而，何以造神？大家探究不多。其實造神是在高度二元對立的政治情勢下所造成的結果。

在民主社會中，不同政治立場的民眾，無法到大街上決鬥，雙方都必須推派一個領袖、一個信仰的主體，而多數時候，這個人不會是國家的最高領導者，因為總統必須是兩邊民眾的最大公因數，以平衡社會，不容易成為極端的受體。

在社會狀況穩定時，民選總統可被雙方所接受，則無須造神，民主體制可正常運行，不過一但社會動盪，激化對立，則「眾神出巡」。其實，有神必有魔，出現政治神的時候，常是由於執政黨短暫成魔。當下，也是民眾對常規提出最多質疑的時候。

對於社會動盪，民眾於潛意識中，急於尋找解決方法。在傳統觀念中，心靈的寄託不會是一個新的機制、政策，那毫不動人，反倒渴望一位能遊走於常規之外、解救大家的英雄。

就像，高譚市的民眾不相信警察，但相信只有蝙蝠俠可以拯救城市一樣。

在馬政府末期，口無遮攔的柯P如此；蔡政府第一任期，因年金改革、同婚議題等，引發爭議，自然也成全了韓國瑜。至於中國有沒有明幫暗助？說沒有太天真，但純粹推波助瀾，並非韓流席捲全台的主因。

有魔才有神。馬英九下台，柯文哲喪失魔王，很難當神，得時不時把蔡英文當反對的對象，可是一但執政黨支持度回溫，柯便頓失立場。

韓國瑜的情況則不一樣。面對韓流，蔡政府塑造出一個更大的魔王：中國，在香港情勢急速惡化下，韓流被「邪教化」，從社會保守勢力的代表，變成共產廟裡的一尊小神。而韓國瑜的信口開河、不按牌理出牌，更在蔡政府執政漸入佳境後，原形畢露。

言及至此，如果民進黨對韓流的反省，只反省出中國勢力的影響，不見社會裡的多元聲音，那下一個韓流即在不遠處。

正如周星馳電影「武狀元蘇乞兒」中的台詞：丐幫有多少弟子，不是丐幫幫主決定的，是由皇帝決定的，「如果真的英明神武，使得國泰民安，鬼才願意當乞丐！」同理，如果政府執政得宜、傾聽民意，有神大家拜，何苦尋找另一間廟？

韓國瑜 韓流 罷免

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