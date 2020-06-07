投票分析／國民黨：韓選總統觸怒市民「加倍奉還」

高雄市長韓國瑜遭罷免，罷免同意票超過93萬票。國民黨操盤手分析，韓被罷最大的原因是「選總統」，罷韓結果已可預期，但罷免同意票逾93萬票且超過韓選市長的得票，確實很意外，只能說高雄市民愛恨分明到「加倍奉還」。

國民黨高層表示，罷韓民調顯示一個不變的定律，韓國瑜被罷的最大致命傷就是選總統。2018年高雄市民給了韓最大的支持，將韓送上了天，是當時所有縣市長候選人中最亮的一顆星，韓國瑜回報市民的最起碼作法，是要把這任市長做好做滿，交出施政成績連任，以後有更好的政治發展機會再做徐圖。

黨高層指出，但韓不要說沒做滿一半任期，且幾乎是剛上任就在想總統大位，從黨內總統初選到正式大選，形同將高雄市民期待全置於身後，對市民而言不但是「我才投給你就跑掉」，而且形同「背棄高雄」。用高雄南部人的話形容，這如同兩人互許終身，結果有一方不到一年就毀婚跑掉了，這讓另外的一半如何能接受？

針對國民黨在罷韓案的作為及責任，黨秘書長李乾龍表示，黨中央不是推卸責任，黨主席江啟臣就任後，罷韓案已在進行，黨必須尊重韓國瑜的想法和作法，不敢有動作，韓直到五月中旬定調不對決、不投票，黨中央也是全力配合。

李乾龍表示，過去一個多月來，他每個星期南下高雄，這周三中常會停開後他就進駐高雄直到投票結果出爐，高雄各地跑了一圈，原本認為罷韓情勢有在轉好，但沒想到民進黨傾全黨之力動員，並且動用國家機器罷韓。

李乾龍說，他南下坐鎮後，黨已傾全力透過在市議員及基層黨員，想辦法找到支持罷韓的中間選民，希望勸阻不要出來投票罷韓。他坦言，罷韓同意票最後超過93萬票，確實讓人很意外，但黨中央不是沒有努力。

黨高層也替韓團隊說公道話，韓的市府團隊也不是一無是處，而且替高雄市民做了這麼多事，市民為何如此記恨韓，令人感慨；韓團隊上任以來，在綠大於藍的高雄，不但完全沒有媒體優勢，而且做什麼都不對，做什麼都可以罵、可以嫌，要團隊中的專業官僚如何能專心任事。他並提到，韓團隊基本上都很清廉，也因此得罪當地不少的既得利益者，種種不利總和，都是導致韓最後被罷的因素。

至於黨中央和韓團隊對罷韓策略有無不同調，黨內表示，黨內之前確實有主張，面對罷韓應正面出擊，拚死一戰，要死也要死在戰場上，但因韓已定調不要對決，而且韓才是當事人，不是黨，如果不尊重韓本人任意出擊，最後慘敗的責任誰要來負？