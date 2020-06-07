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藍衰敗起於自私 不是喊個「台灣國民黨」就有解

一夜失去市長、議長 江啟臣陷領導危機 黨內風暴恐再起

聯合報 / 記者王寓中劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

高雄市長韓國瑜被罷免，罷免同意票超過93萬票，國民黨在總統大選後再遭重大挫敗打擊，加上力挺韓的高雄市議長許崑源跳樓身亡，從韓國瑜到黨主席江啟臣，乃至整個黨重傷更劇，從現在到明年黨主席改選， 國民黨內的政治情勢將更加複雜，政治風暴隨時會再起。

黨內指出，韓國瑜被罷免遭重挫，但國民黨受傷程度不亞於韓，從去年黨內初選、總統大選、立委選舉，到此次罷韓以及接下來的高雄市長補選，更有未來2022年縣市長選舉，以至2024大選，國民黨還要遭遇「幾傷、幾殺」，補選當選的黨主席江啟臣如今面臨空前壓力。

黨內表示，江啟臣一開始配合韓營低調處理，但情勢仍不見起色，韓陣營甚至認為黨中央無法幫到什麼忙。但黨務高層認為黨中央應主動支援，不能再被動配合，因此才促江啟臣立刻著手處理，決定成立反罷韓小組，雖然不一定救得起韓，但一定要有「全黨救一人」的決心和誠意。

黨內表示，江啟臣補選當選黨主席，江的社會歷練及威望不足，領導全黨本就挑戰極大，大選敗選黨改革再造的任務難度遠非他能想像，單是九二共識、兩岸論述就會捲起千堆雪，更不用提黨的財務和人事，江就任黨主席以來，已感受到當家之難，在目前處境下的國民黨當家，更是難上加難。

黨內認為，韓國瑜罷免案山雨欲來之際，江就算已預知結果，但恐也沒料想想到罷韓的政治效應是如此鉅大。昨天罷韓投票結果揭曉，江啟臣要不要到高雄發表聲明，黨內高層幾番深量，江最後選擇面對、承擔，93萬同意票開出後，江怎麼承擔？許崑源跳樓身亡更讓江如何承擔？

據了解，江啟臣6月6日南下一事，不只一次與市府協調，但都未取得江、韓兩人同台的共識。一方面，韓認為此事是他與市府應該承擔的，這中間並沒有黨的角色，但另一方面，江啟臣身為國民黨的大家長，若當初真的依照市府的意思不下去高雄，也會遭批評切割罷韓。

由於一開始韓國瑜並沒有打算公開談話，擬以發表聲明的方式向市民報告，所以江決定以黨主席的高度親自出面收尾，給支持者和高雄市民一個交代。但韓最後決定出來，形成兩人異地前後發表談話的奇特景象。黨內人士說，江想要展現團結救黨的決心，但最後仍是「雙頭馬車」。

韓國瑜 江啟臣 國民黨

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