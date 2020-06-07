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誰當高雄市代理市長？ 內政部前部長余政憲否認傳聞
高雄市長韓國瑜罷免案過關，未來的代理市長人選成為外界關注焦點，過去曾擔任內政部長與高雄縣長的余政憲行政資歷豐富，私下與行政院副院長陳其邁互動良好，被外界視為熱門人選之一。余政憲第一時間否認傳言，但也不把話說死。
余政憲出身高雄縣黑派，曾任立委、兩屆高雄縣長、內政部長與台糖公司董事長等職務，早期與前總統陳水扁同屬民進黨正義連線，與扁家關係密切。2018年高雄市長選舉期間，大力整合派系輔選陳其邁，近期也有出面參加罷韓活動。
余政憲今天在新北市參加「109青棒盃全國錦標賽」，針對可能接任代理市長一職傳聞，人在球場上觀賽的他回說，「沒有這回事」，但記者接著追問，若有機會是否願意為高雄服務，他則以「歹勢」來回應。
高雄綠營人士說，考量未來補選作業，代理市長應該要找與地方沒有糾葛、立場超然的人選較適當，當年謝長廷到中央擔任行政院長，葉菊蘭曾擔任代理市長，目前來看，從中央派人比較理想。
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