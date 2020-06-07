快訊

高市畢典獎狀怎印？ 家長：恐三「代」同堂

藍衰敗起於自私 不是喊個「台灣國民黨」就有解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東前副議長陳宏宗退黨 國民黨縣黨部：持續溝通慰留

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
對曾代理國民黨台東縣黨部主委、前副議長，台東縣議員陳宏宗（右）今天上午退黨，國民黨台東縣黨部中午前回應，會持續溝通，努力慰留。本報資料照片／記者羅紹平攝影
對曾代理國民黨台東縣黨部主委、前副議長，台東縣議員陳宏宗（右）今天上午退黨，國民黨台東縣黨部中午前回應，會持續溝通，努力慰留。本報資料照片／記者羅紹平攝影

針對曾代理國民黨縣黨部主委、前副議長，台東縣議員陳宏宗今天上午退黨，國民黨台東縣黨部中午前回應，縣黨部會持續與陳宏宗溝通，努力慰留，若陳宏宗堅持退黨，縣黨部對他的決定會深表祝福與尊重，也期盼日後他能持續為了台東鄉親福祉，能與國民黨共同攜手合作。

「陳宏宗是國民黨重要資產」，國民黨台東縣黨部執行長張成璇表示：「目前縣黨部主委吳秀華正盡力慰留，也會設法找其他管道留住陳前副議長。」

國民黨台東縣黨部說，縣黨部仍會持續與陳宏宗溝通，努力慰留，若陳宏宗堅持退黨，縣黨部對他的決定只能深表祝福與尊重，也期盼日後他能持續為了台東鄉親福祉，能與國民黨共同攜手合作。

「對陳宏宗前主委為黨務工作及為地方所做的付出與貢獻，再次表達感謝。」縣黨部表示，改革沒有停下腳步的權利，在此艱困的時局，黨需要更多的人一同加入改革的行列，國民黨會更加努力、持續耕耘、培育人才，任憑風雨、繼續向前是我們共同抱持的信念，本黨會努力讓人民體會到我們的改變，大家一同努力讓國家更好。

國民黨 台東

延伸閱讀

高雄市議長如要補選 國民黨得爭取無黨聯盟支持

韓國瑜被罷免 衝擊2年後高市藍營議員選情

罷韓成功對國民黨失望 台東縣前副議長陳宏宗退黨

藍衰敗起於自私 不是喊個「台灣國民黨」就有解

相關新聞

一夜失去市長、議長 江啟臣陷領導危機 黨內風暴恐再起

高雄市長韓國瑜被罷免，罷免同意票超過93萬票，國民黨在總統大選後再遭重大挫敗打擊，加上力挺韓的高雄市議長許崑源跳樓身亡，...

高市議會19日起總質詢代理市長 藍綠攻守將易位

高雄市長韓國瑜被罷免，高雄市議會定期大會即將在本月19日展開總質詢，備詢的將是代理市長。有議員主張變更議程取消總質詢，改...

影／高雄市長補選 柯文哲：民眾黨還沒計畫派人

高雄市長韓國瑜昨天被投票罷免，台市台北市長柯文哲今到台中受訪表示，尊重高雄市民的選擇就好了！民眾黨目前還沒有計畫派人參加...

影／高雄藍營重挫 嘆意識形態比政績重要

國民黨籍高雄市議長許崑源昨晚在臉書轉貼高雄市長韓國瑜「這一次，誰會是贏家？」發文後，在17樓住處墜樓身亡。藍營議員說，許...

台東前副議長陳宏宗退黨 國民黨縣黨部：持續溝通慰留

針對曾代理國民黨縣黨部主委、前副議長，台東縣議員陳宏宗今天上午退黨，國民黨台東縣黨部中午前回應，縣黨部會持續與陳宏宗溝通...

罷韓後柯文哲低調 雙城論壇主題防疫經驗

台北市長柯文哲在防疫大解封後，出台北訪台中兩天，走訪企業並舉辦座談。台北副市長蔡炳坤表示，企業多表示防疫期間原物料與產品...

罷韓過後 民眾黨人士：民進黨無庸置疑打柯文哲！

高雄市長韓國瑜罷免投票案昨高票通過，民眾黨人士評估，民進黨下一個攻擊的目標，將瞄準台北市長柯文哲，是「無庸置疑的」，但物...

高市畢典獎狀怎印？ 家長：恐三「代」同堂

高雄市長韓國瑜罷免案昨天通過，中選會須在6月13日前公告罷免結果，行政院將指派代理市長，局處首長由代理市長聘任；高雄議長...

罷韓大成功 可望促成民進黨與台灣基進2022年合作

罷免高雄市長韓國瑜投票昨落幕，此次罷韓以公民團體Wecare備受矚目，也讓「罷韓四君子」嶄露頭角。民進黨人士認為，台灣基...

賭很大急刪文道歉 梁文傑臉書被灌爆罵翻：下個罷免你

高雄市長韓國瑜被罷免成功，高雄市議會議長許崑源晚間在住處跳樓身亡。民進黨北市議員梁文傑第一時間在臉書貼文「嚇死人，是有賭...

高市長補選 民眾黨擬不推人選 時力挺邁

高雄市長補選，除了藍綠外，小黨也受關注。目前時代力量、台灣民眾黨都考量，並無衝擊選戰的強力人選，加上小黨資源相對有限，因...

高市長補選 國民黨在地年輕人優先

高雄市長韓國瑜遭罷免，市長補選將登場。對國民黨而言，在罷免同意票超過九十三萬情形下，市長補選形同挑戰不可能的任務。黨秘書...

熱門新聞

開票數據圖表／同意票93.9萬票！韓國瑜失高雄市長寶座

韓國瑜罷免案通過 許淑華：逆境中別失去堅強的勇氣

遭罷免後谷底翻身 韓國瑜下一步的三個選擇！？

賭很大急刪文道歉 梁文傑臉書被灌爆罵翻：下個罷免你

罷韓通過 韓營：高效能市政團隊 不敵「罷韓國家隊」出征

罷免案通過 韓國瑜率一級主管發表三個遺憾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。