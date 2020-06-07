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台東前副議長陳宏宗退黨 國民黨縣黨部：持續溝通慰留
針對曾代理國民黨縣黨部主委、前副議長，台東縣議員陳宏宗今天上午退黨，國民黨台東縣黨部中午前回應，縣黨部會持續與陳宏宗溝通，努力慰留，若陳宏宗堅持退黨，縣黨部對他的決定會深表祝福與尊重，也期盼日後他能持續為了台東鄉親福祉，能與國民黨共同攜手合作。
「陳宏宗是國民黨重要資產」，國民黨台東縣黨部執行長張成璇表示：「目前縣黨部主委吳秀華正盡力慰留，也會設法找其他管道留住陳前副議長。」
國民黨台東縣黨部說，縣黨部仍會持續與陳宏宗溝通，努力慰留，若陳宏宗堅持退黨，縣黨部對他的決定只能深表祝福與尊重，也期盼日後他能持續為了台東鄉親福祉，能與國民黨共同攜手合作。
「對陳宏宗前主委為黨務工作及為地方所做的付出與貢獻，再次表達感謝。」縣黨部表示，改革沒有停下腳步的權利，在此艱困的時局，黨需要更多的人一同加入改革的行列，國民黨會更加努力、持續耕耘、培育人才，任憑風雨、繼續向前是我們共同抱持的信念，本黨會努力讓人民體會到我們的改變，大家一同努力讓國家更好。
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