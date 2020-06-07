高市議會19日起總質詢代理市長 藍綠攻守將易位

高雄市長韓國瑜被罷免，高雄市議會定期大會即將在本月19日展開總質詢，備詢的將是代理市長。有議員主張變更議程取消總質詢，改做其他法案討論和市政考察，因質詢一位只來當3個月的市長沒有意義。另有議員認為總質詢仍要保留，可以當作是民意搜集，可作為補選上來的市長據以施政。

議會目前進行第3屆第3次定期大會，根據程序委員會和大會通過的議程，本月19日到7月21日將進行市政總質詢，現在韓國瑜確定被罷免，中央選委會最遲要在本月12日公告罷免投票結果，屆時韓國瑜正式卸下市長職務，19日的市政總質詢議員質詢的市長，將是中央派代的市長。

有議員表示，如果韓國瑜沒有提起罷免無效之訴，代理市長最主要的工作就是「看守」高雄市政並辦理市長補選，此人如果沒有參與市長補選並當選，任期不長，這位代理市長能為市民解決的問題不多、也不會深入具體，列席的各局處長也多是副首長或代理首長，這樣的質詢沒有意義，不如取消總質詢，改做市政考察和法案審議，等補選市長上任之後，9月間的定期大會再來總質詢會比較實際。

民進黨議會黨團書記長林智鴻說，儘管是代理市長，議會既定的議程還是照走，總質詢可以是議員反映民情、代理市長搜集民意，等補選出市長之後，代理市長可以把這次總質詢的民意交由新市長做為施政的依據。

也有議員質疑定期大會的總質詢可以取消嗎？議會人員表示，總質詢只有在定期大會才有，臨時會沒有總質詢，如果議會大會同意變更議程，總質詢也可改以其他議程取代。

韓國瑜當市長期間，綠營議員對韓的質詢火力猛烈，現在市長改由中央代理，有議員預料，可能反過來是藍營議員在總質詢期間對代理市長嚴加質詢。