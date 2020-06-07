影／高雄市長補選 柯文哲：民眾黨還沒計畫派人

高雄市長韓國瑜昨天被投票罷免，台市台北市長柯文哲今到台中受訪表示，尊重高雄市民的選擇就好了！民眾黨目前還沒有計畫派人參加補選。

柯對高市議長許崑源在選舉結果揭曉後墜樓身亡，他表示哀悼並說，「這個倒是很意外」。他呼籲台灣社會面對這對種問題要，要先冷靜下來，不宜擴大事端。柯也批評，「民進黨不分區議員」的言行對台灣社會和諧沒有幫忙，是不對的。

針對高雄市長補選，柯文回應媒體「目前沒有計畫」因民眾黨在高雄占比不多，選議員還可以，選市長可能沒機會，頂多只能在此時表達政治的理念，至於會不會派員還要研商，至今都沒有討論。

媒體問到，是否會產生所謂「報復性罷免」，柯文哲想了幾秒才表示，台灣政治史上縣市長首度被罷免，他用台語講「緊事緩辦」，呼籲大家先冷靜一下，看結果會對台灣社會有什麼影響再說。

柯文哲昨今兩天訪台中，今早到台中廣播接受訪問，據了解，柯陣營主動與電台接洽受訪。