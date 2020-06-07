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罷韓過後 民眾黨人士：民進黨無庸置疑打柯文哲！

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
台北市長柯文哲日前在議會備詢表示，他現在民調很差，應該不是民進黨「下一個對象」。圖片／本報資料照片
台北市長柯文哲日前在議會備詢表示，他現在民調很差，應該不是民進黨「下一個對象」。圖片／本報資料照片

高雄市長韓國瑜罷免投票案昨高票通過，民眾黨人士評估，民進黨下一個攻擊的目標，將瞄準台北市長柯文哲，是「無庸置疑的」，但物極必反，民進黨如果窮追猛打，恐怕會進一步促成在野大聯盟。

高雄市長韓國瑜罷免案昨順利通過，同意罷免票高達93萬9090票，甚至超過韓國瑜2018年當選的票數，讓原來計畫投入高雄市長補選的民眾黨為之怯步。

民眾黨原規劃以高雄市長補選作為2022年地方選舉的練兵戰，縱然選上的機率不高，但可以督促黨內上下進入狀況，也可以作為提名人的前哨戰，提早經營地方。不過昨投票結果出爐後，民眾黨高層備感壓力，加上這幾個月來尋覓不到適合的提名人選，時代力量也早表示放棄戰場，找不到在野合作的機會，罷韓的高票數更讓民眾黨考慮缺席高雄市長補選。

對於民進黨的意向，台北市長柯文哲日前開玩笑，罷韓過後，民進黨的下一個攻擊目標，將是擁有高民調支持度的新北市長侯友宜，又說，拉侯友宜是至少多一個在前面擋子彈。

民眾黨人士評估，接下來民進黨無論是為了為2022地方選舉做準備，壓縮民眾黨的空間，或者是降低柯文哲2024總統大選更進一步的可能，傾全力打柯是無庸置疑的。不過，他也認為，民進黨不要逼人太甚，如果逼得太緊，很有可能促成小黨聯手的在野大聯盟局面。

民眾黨 民進黨 韓國瑜

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