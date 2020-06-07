影／高雄藍營重挫 嘆意識形態比政績重要

國民黨籍高雄市議長許崑源昨晚在臉書轉貼高雄市長韓國瑜「這一次，誰會是贏家？」發文後，在17樓住處墜樓身亡。藍營議員說，許崑源去年中風後身體微恙，心繫韓國瑜罷免案，得知罷免通過心情更抑鬱。國民黨市議員黃柏霖說，這次罷免選舉凸顯出意識形態可能比政績重要，讓人感嘆。

許崑源今年63歲，曾任7屆高雄市議員、2任議長。許崑源去年7月中風，造成視覺、聽力受損，影響行動，也需要復健，難以主持議事，選民服務多委請助理代勞，重要行程則由妻子林絲娛當分身，這對向來豪爽、喜歡與人互動的許崑源來說，打擊相當大。

2018年，韓國瑜隻身到高雄打拚，人生地不熟，許崑源幾乎陪他踏遍高雄各區，兩人建立革命情誼，後來韓國瑜決定角逐總統大位，許崑源也表態力挺。許崑源大力挺韓，上月18日韓到定期會做施政報告，休息時間，許崑源進到議場為韓打氣，展現情義。

許崑源心繫韓國瑜罷免案，本月3日他在臉書以「高雄有韓愈來愈好」影片溫情攻勢挺韓，他說，罷免韓國瑜是高雄人危機，因特定政黨而失去是非、正義與真相，讓人憂心高雄將失去改變機會，希望高雄別走回頭路，大家一起化解高雄危機、搶救韓國瑜。

國民黨市議員黃紹庭說，韓市長上任後的第一個會期，為讓議事平順進行，許議長扮演橋梁角色，議長相當隨和，很講義氣、重然諾，議員若有公務上需要等，他一定拔刀相助，藍綠人脈豐厚。

市議員黃柏霖表示，許議長這一憾事議員同仁心情悲痛，許議長對韓市長團隊期許很深，希望韓團隊能展現與前朝不一樣的氣象、作為，看到努力、會做事的團隊被罷免，讓許議長內心難受，多少會感嘆意識形態比政績重要。

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