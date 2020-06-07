快訊

高市畢典獎狀怎印？ 家長：恐三「代」同堂

藍衰敗起於自私 不是喊個「台灣國民黨」就有解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄藍營重挫 嘆意識形態比政績重要

聯合報 / 記者林伯驊邱奕能王慧瑛／高雄即時報導
國民黨高雄市議員黃紹庭說，許議長相當隨和，很講義氣、重然諾，議員若有公務上需要等，他一定拔刀相助，藍綠人脈豐厚。記者季相儒／攝影
國民黨高雄市議員黃紹庭說，許議長相當隨和，很講義氣、重然諾，議員若有公務上需要等，他一定拔刀相助，藍綠人脈豐厚。記者季相儒／攝影

國民黨籍高雄市議長許崑源昨晚在臉書轉貼高雄市長韓國瑜「這一次，誰會是贏家？」發文後，在17樓住處墜樓身亡。藍營議員說，許崑源去年中風後身體微恙，心繫韓國瑜罷免案，得知罷免通過心情更抑鬱。國民黨市議員黃柏霖說，這次罷免選舉凸顯出意識形態可能比政績重要，讓人感嘆。

許崑源今年63歲，曾任7屆高雄市議員、2任議長。許崑源去年7月中風，造成視覺、聽力受損，影響行動，也需要復健，難以主持議事，選民服務多委請助理代勞，重要行程則由妻子林絲娛當分身，這對向來豪爽、喜歡與人互動的許崑源來說，打擊相當大。

2018年，韓國瑜隻身到高雄打拚，人生地不熟，許崑源幾乎陪他踏遍高雄各區，兩人建立革命情誼，後來韓國瑜決定角逐總統大位，許崑源也表態力挺。許崑源大力挺韓，上月18日韓到定期會做施政報告，休息時間，許崑源進到議場為韓打氣，展現情義。

許崑源心繫韓國瑜罷免案，本月3日他在臉書以「高雄有韓愈來愈好」影片溫情攻勢挺韓，他說，罷免韓國瑜是高雄人危機，因特定政黨而失去是非、正義與真相，讓人憂心高雄將失去改變機會，希望高雄別走回頭路，大家一起化解高雄危機、搶救韓國瑜。

國民黨市議員黃紹庭說，韓市長上任後的第一個會期，為讓議事平順進行，許議長扮演橋梁角色，議長相當隨和，很講義氣、重然諾，議員若有公務上需要等，他一定拔刀相助，藍綠人脈豐厚。

市議員黃柏霖表示，許議長這一憾事議員同仁心情悲痛，許議長對韓市長團隊期許很深，希望韓團隊能展現與前朝不一樣的氣象、作為，看到努力、會做事的團隊被罷免，讓許議長內心難受，多少會感嘆意識形態比政績重要。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

國民黨高雄市議員黃紹庭說，許議長相當隨和，很講義氣、重然諾，議員若有公務上需要等，他一定拔刀相助，藍綠人脈豐厚。記者季相儒／攝影
國民黨高雄市議員黃紹庭說，許議長相當隨和，很講義氣、重然諾，議員若有公務上需要等，他一定拔刀相助，藍綠人脈豐厚。記者季相儒／攝影
國民黨高雄市議員黃柏霖說，許議長對韓市長團隊期許很深，希望韓團隊能展現與前朝不一樣的氣象、作為，看到努力、會做事的團隊被罷免，讓許議長內心難受，多少會感嘆意識形態比政績重要。記者季相儒／攝影
國民黨高雄市議員黃柏霖說，許議長對韓市長團隊期許很深，希望韓團隊能展現與前朝不一樣的氣象、作為，看到努力、會做事的團隊被罷免，讓許議長內心難受，多少會感嘆意識形態比政績重要。記者季相儒／攝影

韓國瑜 許崑源 罷免

相關新聞

一夜失去市長、議長 江啟臣陷領導危機 黨內風暴恐再起

高雄市長韓國瑜被罷免，罷免同意票超過93萬票，國民黨在總統大選後再遭重大挫敗打擊，加上力挺韓的高雄市議長許崑源跳樓身亡，...

高市議會19日起總質詢代理市長 藍綠攻守將易位

高雄市長韓國瑜被罷免，高雄市議會定期大會即將在本月19日展開總質詢，備詢的將是代理市長。有議員主張變更議程取消總質詢，改...

影／高雄市長補選 柯文哲：民眾黨還沒計畫派人

高雄市長韓國瑜昨天被投票罷免，台市台北市長柯文哲今到台中受訪表示，尊重高雄市民的選擇就好了！民眾黨目前還沒有計畫派人參加...

影／高雄藍營重挫 嘆意識形態比政績重要

國民黨籍高雄市議長許崑源昨晚在臉書轉貼高雄市長韓國瑜「這一次，誰會是贏家？」發文後，在17樓住處墜樓身亡。藍營議員說，許...

台東前副議長陳宏宗退黨 國民黨縣黨部：持續溝通慰留

針對曾代理國民黨縣黨部主委、前副議長，台東縣議員陳宏宗今天上午退黨，國民黨台東縣黨部中午前回應，縣黨部會持續與陳宏宗溝通...

罷韓後柯文哲低調 雙城論壇主題防疫經驗

台北市長柯文哲在防疫大解封後，出台北訪台中兩天，走訪企業並舉辦座談。台北副市長蔡炳坤表示，企業多表示防疫期間原物料與產品...

罷韓過後 民眾黨人士：民進黨無庸置疑打柯文哲！

高雄市長韓國瑜罷免投票案昨高票通過，民眾黨人士評估，民進黨下一個攻擊的目標，將瞄準台北市長柯文哲，是「無庸置疑的」，但物...

高市畢典獎狀怎印？ 家長：恐三「代」同堂

高雄市長韓國瑜罷免案昨天通過，中選會須在6月13日前公告罷免結果，行政院將指派代理市長，局處首長由代理市長聘任；高雄議長...

罷韓大成功 可望促成民進黨與台灣基進2022年合作

罷免高雄市長韓國瑜投票昨落幕，此次罷韓以公民團體Wecare備受矚目，也讓「罷韓四君子」嶄露頭角。民進黨人士認為，台灣基...

賭很大急刪文道歉 梁文傑臉書被灌爆罵翻：下個罷免你

高雄市長韓國瑜被罷免成功，高雄市議會議長許崑源晚間在住處跳樓身亡。民進黨北市議員梁文傑第一時間在臉書貼文「嚇死人，是有賭...

高市長補選 民眾黨擬不推人選 時力挺邁

高雄市長補選，除了藍綠外，小黨也受關注。目前時代力量、台灣民眾黨都考量，並無衝擊選戰的強力人選，加上小黨資源相對有限，因...

高市長補選 國民黨在地年輕人優先

高雄市長韓國瑜遭罷免，市長補選將登場。對國民黨而言，在罷免同意票超過九十三萬情形下，市長補選形同挑戰不可能的任務。黨秘書...

熱門新聞

開票數據圖表／同意票93.9萬票！韓國瑜失高雄市長寶座

韓國瑜罷免案通過 許淑華：逆境中別失去堅強的勇氣

遭罷免後谷底翻身 韓國瑜下一步的三個選擇！？

賭很大急刪文道歉 梁文傑臉書被灌爆罵翻：下個罷免你

罷韓通過 韓營：高效能市政團隊 不敵「罷韓國家隊」出征

罷免案通過 韓國瑜率一級主管發表三個遺憾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。