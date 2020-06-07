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高市畢典獎狀怎印？ 家長：恐三「代」同堂

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜罷免案昨天通過，中選會須在6月13日前公告罷免結果，行政院將指派代理市長。本報資料照片
高雄市長韓國瑜罷免案昨天通過，中選會須在6月13日前公告罷免結果，行政院將指派代理市長。本報資料照片

高雄市長韓國瑜罷免案昨天通過，中選會須在6月13日前公告罷免結果，行政院將指派代理市長，局處首長由代理市長聘任；高雄議長許崑源昨晚又發生墜樓遺憾。高中職、國中小畢業典禮在即，家長反映，畢業生所領的市長獎、議長獎和局長獎狀上，要由誰署名呢？會不會是三「代（代理職務）」同堂？

高雄市教育局表示，有關畢業生市長獎等問題，會以當時的首長或代理人員、也就是代理市長、代理議長、局長作為證書的發放人員為主，若時間上有所不及，會以補發為原則。

高雄市今年的高中職畢業典禮，安排在6月15日至20日，國中小畢業典禮則安排在6月19日至23日。昨天罷免案投票結果為通過，依規定中選會須在6月13日前公告罷免結果，行政院將指派代理市長，局處首長由代理市長聘任。有網友在臉書說：「高雄市現在最緊張的，應該是各級學校畢業生市長獎得主，到底獎狀上是印誰的名字？」家長也有討論，雖然對議長昨天過世感到不捨，這樣議長獎的名字可能也要變了。

網友反映，這樣的獎狀超珍貴，有歷史意義！也有人說，「以後報遺失補發。」或是 留尋人啟事字樣…。

據了解，各級學校的畢業生受獎名單已經報出，各班第一名為市長獎、第二名為議長獎、第三名為局長獎，畢業獎品已準備好，獎狀則尚未印製。

高雄市教育局今天也開會討論畢典獎狀印製事宜，請學校和家長、學生不要擔心。有關畢業生市長獎等問題，會以當時的首長或代理人員、也就是代理市長、代理議長、局長作為證書的發放人員為主，若時間上有所不及，會以補發為原則。

有網友在臉書反映：高雄市現在最緊張的，應該是各級學校畢業生市長獎得主，到底獎狀上是印誰的名字。圖／翻攝自臉書社群
有網友在臉書反映：高雄市現在最緊張的，應該是各級學校畢業生市長獎得主，到底獎狀上是印誰的名字。圖／翻攝自臉書社群

高雄市 罷免

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