罷韓大成功 可望促成民進黨與台灣基進2022年合作

罷免高雄市長韓國瑜投票昨落幕，此次罷韓以公民團體Wecare備受矚目，也讓「罷韓四君子」嶄露頭角。民進黨人士認為，台灣基進在這次罷韓堪稱是「一戰成名」，必然在2022高雄地方選舉佔有一席之地，到時地方黨部應有高度意願與他們合作。

這次罷韓行動中，擔任提案領銜人的陳冠榮率領代表公民團體與網路社群等的不同罷韓力量，與前高雄市文化局長尹立發起的「Wecare 高雄」、台灣基進新聞部副主任張博洋和公民割草行動發言人李佾潔宣揚理念和行動，被稱為「罷韓四君子」。

如今罷免案過關，罷免同意票數高達93萬9090票，超過2018年韓國瑜當選高雄市長得票數。「罷韓四君子」昨異口同聲說，將會回到公民身分，繼續守護高雄。

台灣基進此次在罷韓中扮演舉足輕重的角色，民進黨人士稱讚是「有功勞，也有苦勞」，算是「一戰成名」，不少罷韓民眾肯定公民團體長達一年的努力，才能實現罷韓投票。他說，台灣基進在2022年的高雄市議會一定有1到2席的空間。

對此，民進黨人士表示，民進黨不會忽視台灣基進的力量，未來一定會與他們協調。雖然時間尚早，但黨內針對2022年地方選舉已有初步規畫，若台灣基進在高雄市都會區有提名人選，將他們納入民進黨初選機制，考量台灣基進在縣區實力仍有所不足，希望能與他們討論合作。