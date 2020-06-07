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高雄市議長如要補選 國民黨得爭取無黨聯盟支持

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議長許崑源驟逝，議會面臨議長補不補選問題。圖／本報資料照片
高雄市議長許崑源驟逝，議會面臨議長補不補選問題。圖／本報資料照片

高雄市議長許崑源昨天墜樓身亡，多數議員今天不願談議長出缺要如何處理的問題，有議員指出，以前縣市鄉鎮有議長、代表會主席有議長去職、死亡的情形，多是補選，但也有議員說地方制度法有由議會合議決定的規定，也就是議會大會如決議，也能由副議長代理，不一定要補選。如議長要補選，國民黨團可能要得到無黨團結聯盟議員的支持才較有把握再拿下議長之位。

議會相關人員表示，依「地方立法機關組織準則」第19條規定，直轄市議會、縣市議會議長、鄉鎮市與原住民區代表會主席長如出缺，由議會、代表會議決補選之，過去有縣市議會議長出缺，如果還有一定任期，多是補選。

許崑源昨天不幸過世，許多議員表示相當震驚，暫時不願談議長補不補選之事。

不過，也有關心議會接續運作的議員說，如果要補選，現在的無黨團結聯盟會是關鍵少數，因為目前65席議員中，國民黨32席，民進黨26席，台聯1席、時代力量2席，無黨團結聯盟4席，國民黨看起來剛好一半，為了「保險」一點，必須取得無黨團結聯盟的支持才行，萬一民進黨爭取到第三勢力相挺，國民黨的議長之位恐怕保不住。

依地方制度法第11條規定，直轄市議員、縣（市）議員、鄉（鎮、市）民代表辭職、去職或死亡，其缺額達總名額10分之3上或同一選舉區缺額達2分之1以上時，均應補選。但其所遺任期不足2年，且缺額未達總名額2分之1時，不再補選。

許崑源原屬於高雄市議員第8選區，應選議員6席，許崑源死亡之後，因缺額未達選區議員數2分之1，所以沒有議員補選的問題，國民黨議員減一席。

國民黨 民進黨 許崑源

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