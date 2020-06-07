王浩宇發高雄議長死訊惹議 詹江村氣炸揪人服務處踢館

桃園市民進黨籍議員王浩宇昨晚在臉書發布高雄議長許崑源死訊，該行為被認為在消遣死者，桃園市中國國民黨籍議員詹江村批評，屢次拿人家的不幸出來做文章、製造自己的聲量，他看不下去，將於明天周一揪人到王的中壢服務處討公道。

昨天高雄議長許崑源身亡的消息傳出，王浩宇馬上PO「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡」，該文章遭砲轟，他隨後刪文解釋，只是告知支持者相關訊息，但仍不法平息部分網友的不滿，更讓詹江村氣炸，詹說，王這樣一而再再而三消費死者，他無法忍受，將於6月8日下午一點揪人到中壢服務處討公道。

詹江村指出，每當有人發生意外或死亡時，王浩宇都會在臉書發文，根本是拿人家的不幸出來做文章。他舉例，當初反年改的800壯士，王就在臉書寫下「800-1=799 R.I.P.」，諷刺相當意味濃厚；前行政院長郝柏村逝世後，王發文「走了比較省錢」，這次在許議長不幸的消息傳出時，他也是發文消費死者，以不當文章及言論製造自己的聲量，更痛批「是畜生的行為」。

王浩宇回應，昨天第一時間的發文是擷取蘋果日報的標題，並沒有加入自己的評論跟看法。他表示，韓國瑜遭到罷免，部分族群會有一定的情緒存在，他可以理解，他更喊話，韓國瑜被罷免後，無論什麼政黨都需要更努力。至於明天詹江村發起討公道活動，王說，他不會主動跟村長有對立，因此明天他將不會出現，服務處也打算休息一天，以網路服務為主。

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