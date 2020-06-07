綠見獵心喜酸許崑源之死 江啟臣盼悲劇到此為止

高雄市議長許崑源昨晚從17樓住處墜樓身亡，震驚各界，國民黨主席江啟臣今天上午到高雄市立殯儀館致哀，談到部分綠營人士見獵心喜、酸言酸語，江啟臣說，這點要予以譴責，也希望雙方支持者冷靜，盼悲劇到此為止。

高雄市長韓國瑜罷免案通過、議長許崑源墜樓身亡，昨天對高雄來說，是相當戲劇性的一天，一夕間失去府會龍頭角色，藍營瀰漫一片低氣壓，罷韓團體避免激化群眾情緒，低調以對。

江啟臣由秘書長李乾龍、市議員黃紹庭等人陪同到殯儀館，但因為靈堂還在布置，許崑源妻子林絲娛等人不在殯儀館，江啟臣等人轉往許家慰問。

高雄市長韓國瑜、國民黨議員等人昨晚第一時間到許家慰問，許妻悲傷過度幾乎昏厥，也提到許崑源看新聞得知韓國瑜罷免案通過，情緒低落對妻子說「社會這麼沒有是非，我活著有什麼意思」，不久即發生噩耗。

江啟臣說，昨晚聽到許崑源議長的噩耗非常震驚，許對黨的付出、對城市的關心，難以用言語形容，許去年生病後，掛念的不是病情，而是高雄發展，得知這悲劇令人難過、遺憾。

江也提到，看到部分綠營人士、網軍惡意的揣測，或沒有同理的發言，著實讓人憤怒。選舉、罷免都結束，可以理解雙方支持者情緒需要出口，但大家應該關心的是高雄、台灣民主未來的發展，國民黨也會延續市長、議長對高雄的情感，努力協助高雄的發展。

議長幕僚說，議長去年7月腦中風後，聽力受損，有耳鳴等情況，也影響睡眠品質，可能因病打擊求生意志，看到韓國瑜被罷免消息，心情跌到谷底，萌生灰色念頭。幕僚也澄清說，網路謠傳議長有債務、經濟壓力等，絕非事實，希望大家別散布不確實的消息，對家屬造成二度傷害。 國民黨主席江啟臣（左二）今天上午到高雄市立殯儀館致哀，談到部分綠營人士見獵心喜、酸言酸語，江啟臣說，這點要予以譴責，也希望雙方支持者冷靜，盼悲劇到此為止。記者季相儒／攝影 國民黨主席江啟臣（左三）今天上午到高雄市立殯儀館致哀，談到部分綠營人士見獵心喜、酸言酸語，江啟臣說，這點要予以譴責，也希望雙方支持者冷靜，盼悲劇到此為止。記者季相儒／攝影

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