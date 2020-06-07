賭很大急刪文道歉 梁文傑臉書被灌爆罵翻：下個罷免你

高雄市長韓國瑜被罷免成功，高雄市議會議長許崑源晚間在住處跳樓身亡。民進黨北市議員梁文傑第一時間在臉書貼文「嚇死人，是有賭很大嗎？」引發大批網友留言灌爆梁文傑臉書，短短幾小時湧入近萬則留言，儘管梁文傑急刪文並道歉，但仍難熄網友怒氣，持續留言批評。

梁文傑昨天先是在臉書貼文「是有賭很大嗎？」除藍營人士抨擊此貼文沒人性，許多網友也灌爆梁文傑臉書，儘管梁文傑緊急刪文，並再度貼文表示，「在沒有訊息的情況下胡亂揣測，雖然立刻刪文，但確實是我的錯，也對家屬相當不敬，在此鄭重向大家致歉。」不過「是有賭很大嗎？」截圖仍被轉發瘋傳，一整個晚上，梁文傑臉書被網友灌爆，截至今天上午7點，梁文傑臉書已湧入9千多則留言。

前立委顏寬恒留言「請問你自己所做過的事情負責。」高雄市前新聞局長王淺秋第一個在梁文傑臉書連言，表示「太可惡了！」中山國中前教師蕭曉玲也留言「We care Taipe！一個罷免你！」許多網友批評「該有點口德，下一個被罷免的就是你」。