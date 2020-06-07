聽新聞
test
0:00 / 0:00
賭很大急刪文道歉 梁文傑臉書被灌爆罵翻：下個罷免你
高雄市長韓國瑜被罷免成功，高雄市議會議長許崑源晚間在住處跳樓身亡。民進黨北市議員梁文傑第一時間在臉書貼文「嚇死人，是有賭很大嗎？」引發大批網友留言灌爆梁文傑臉書，短短幾小時湧入近萬則留言，儘管梁文傑急刪文並道歉，但仍難熄網友怒氣，持續留言批評。
梁文傑昨天先是在臉書貼文「是有賭很大嗎？」除藍營人士抨擊此貼文沒人性，許多網友也灌爆梁文傑臉書，儘管梁文傑緊急刪文，並再度貼文表示，「在沒有訊息的情況下胡亂揣測，雖然立刻刪文，但確實是我的錯，也對家屬相當不敬，在此鄭重向大家致歉。」不過「是有賭很大嗎？」截圖仍被轉發瘋傳，一整個晚上，梁文傑臉書被網友灌爆，截至今天上午7點，梁文傑臉書已湧入9千多則留言。
前立委顏寬恒留言「請問你自己所做過的事情負責。」高雄市前新聞局長王淺秋第一個在梁文傑臉書連言，表示「太可惡了！」中山國中前教師蕭曉玲也留言「We care Taipe！一個罷免你！」許多網友批評「該有點口德，下一個被罷免的就是你」。
還有網友酸「沒口德刷什麼存在感？」「沒事。顏色對了就對了...」有網友問，「留口德很難嗎？」「吃飽太閒？」「請不要低估臺灣人對於基本人性的要求，罷免你」，「冷血譴責」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言