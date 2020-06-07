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影／高市議長許崑源墜樓亡 市議員代表家屬發3點聲明
高雄市議長許崑源昨晚從17樓住處墜樓身亡，市長韓國瑜聽聞悲劇，趕赴許家慰問議長妻女。國民黨市議員宋立彬連夜趕赴市立殯儀館，今天凌晨代表家屬接受媒體採訪，先感謝各界對議長的關心，議會將籌組治喪委員會，全力協助議長身後事，也譴責部分媒體不實傳言。
市議員宋立彬代表許崑源家屬發言，許崑源兒子也在旁。宋立彬首先代表家屬向所有關心許議長的各界人士表達感謝，但也針對晚間有媒體不實報導表示譴責，強調「都是子虛烏有」，呼籲勿以訛傳訛，家屬保留法律追訴權，「誤再消費許議長，往生者為大」。
宋立彬說，議會將籌組治喪委員會，全力協助議長身後事，也會在景行廳開放各界好友捻香悼念，再次代表家屬再次表達「感謝關心」。
韓國瑜、許崑源分屬高雄市府會龍頭，如今韓遭罷免，許墜樓身亡，重創國民黨，藍營一片低氣壓。韓國瑜第一時間慰問家屬，也在臉書發文說，許議長發生憾事，我非常非常悲痛，無法用任何言語來表達我心裡的感受。值此之際，請大家務必冷靜。
據了解，許崑源墜樓前，妻子、女兒在家，警方晚間8點45分接獲車禍報案， 同時也接獲民眾報案，在苓雅區四維三路與仁智街口的大樓有人墜樓。警方趕到大樓，大樓管理員告訴警方，死者是議長許崑源。許妻、兒女難以接受噩耗，不斷哭泣，無法表達當時發生什麼事。
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